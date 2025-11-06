Göstergeler: ZigZag_NK_MTF
satış sinyali vermiştir.
Zig-Zag göstergesi, klasik grafik desenlerini tanımlamak için mükemmel bir teknik analiz aracıdır. Zig-Zag göstergesi ayrıca gürültüyü azaltmada ve teknik yatırımcının gerçek piyasa yönünü görmesine yardımcı olmada da etkilidir.
HI
MT4 için bu göstergeye ihtiyacım var. Bunu bir .mql4 dosyasında nasıl elde edebileceğimi biliyor musunuz?
YaniZigZag_NK_MTF
Çok teşekkür ederim.
ZigZag_NK_MTF:
Hesaplamalarının sonuçlarını mevcut zaman diliminde daha büyük bir zaman diliminden gösteren ZigZag göstergesinin bir çeşidi.
Author: Nikolay Kositsin