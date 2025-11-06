Göstergeler: 3XMA_Ishimoku
newdigital, 2013.11.22 19:06
Ichimokuile Breakout ( Ichimoku ile Harika Fiyatlarda Yanlış Breakoutlardan Yararlanın makalesine dayanmaktadır)
Konuşma Noktaları:
- Yanlış Kırılma Nedir?
- Ichimoku Yanlış Bir Kopuşu Tanımanıza Nasıl Yardımcı Olabilir?
- Son Harekette Ichimoku ile EURUSD'de Ticaret Fırsatı
Yanlış Kırılma Nedir?
Fiyat, trend yönünde yalnızca geri çekilmek üzere yenilenmiş bir hareket yapıyor gibi göründüğünde yanlış bir kırılma gerçekleşir. Fiyatların eninde sonunda yükselmesini bekleyen ancak trend yönünde bir fiyat itişinin teyidini isteyen bir trend tüccarı, özellikle yanlış kırılmaların avıdır. Bunun nedeni, fiyat tarafından takip edilmeden delinen bir trend çizgisi gibi bir direnç kırılmasının yanlış bir kopuş için sıfır noktası olmasıdır.
Ichimoku Yanlış Bir Kırılmayı Tanımanıza Nasıl Yardımcı Olur
Durakların talihsiz bir fiyata çarpması gibi birçok ticaret acısı gibi, yanlış kırılmalardan kaçınılamaz. Ancak, en aza indirilebilir ve başarısız olduklarında güzel bir alım satım sinyali haline gelebilirler. Bir ticaret fırsatı olarak yanlış kırılmalara bakmayı sevmemin nedeni, genellikle ödül oranı için iyi bir riskle önceki hareket yönünde keskin bir geri dönüşe sahip olabilmeleridir.
Ichimoku, işlem yaptığınız zaman diliminde trend yönündeki hareketleri yakalamanıza yardımcı olan teknik bir ticaret sistemidir. Ichimoku, bir ticaret fırsatını açıklamak için grafikte görüntülenen 5 bileşen nedeniyle genellikle öğrenmesi zor bir sistem olarak görülür, ancak her satır bir amaca hizmet eder ve her amacı anladığınızda, Ichimoku'nun teknik ticaret stratejinize getirebileceği değeri hissetmeye başlarsınız.
- Ichimoku Ticareti: Fiyat 1,3415'in Altına Düşerse EURUSD Satmak Yanlış Bir Kırılmanın Gerçekleştiğini Gösteriyor
- Stop: 1,3550 (Grafikteki Teknik Geçersiz Kılma Noktası)
- Limit: 1,3295 (Aylık En Düşük)
Ichimoku raporunu ilk kez okuyorsanız, işte size bir satış işlemi için geleneksel kuralların bir özeti:
- Fiyat Kumo Bulutunun altında (Bu bizim giriş tetikleyicimiz olacak)
- Tetik çizgisi (siyah) temel çizginin (açık mavi) altındadır veya altından geçmektedir
- Gecikme çizgisi 26 dönem önceki fiyat hareketinin altındadır (parlak yeşil çizgi)
- Fiyatın önündeki Kumo düşüş eğiliminde ve düşüyor (kırmızı bulut = düşüş eğilimli Kumo)
Kırılmanın meşru olduğu ortaya çıkarsa ve 1.3550 çıkarılırsa, bir sonraki hedef 1.3630 /3650 aralığında olacaktır.
Kütüphaneler: IncIchimokuOnArray
newdigital, 2014.01.07 07:56
Ichimoku Bulutu ile İlişkili Olarak Fiyatı İzleyin (dailyfx makalesinden uyarlanmıştır)
- Fiyat ve Bulut İlişkileri
- Buluttan Sıçrayan Fiyat Size İyi Desteklenen Bir Trend Gösterir
- USDJPY ile Örnek Bir Ichimoku Ticareti
Ichimoku, neredeyse herkesin kolaylıkla kullanmayı öğrenebileceği bir trend takip göstergesidir. Ichimoku ile alım satım yaparken, fiyatın grafikteki geçmiş noktalara doğru yukarı veya aşağı eğilim gösterip göstermediğini anlamak için genellikle bulutla başlamanız önerilir. Bununla birlikte, trendin gücü hakkında daha iyi bir fikir edinmek için, fiyatın herhangi bir zamanda bulutla ilişkili olarak nerede olduğuna bakmak yerine, fiyatın buluta nasıl tepki verdiğini görmek daha iyidir.
Fiyat ve Bulut Etkileşimleri
USDJPY Çoklu Bulut Zıplamaları Nedeniyle Güçlü Bir Eğilim Gösterdi:
Bulut, bir döviz çiftinin iki yönünü dikkate alan dinamik bir göstergedir. Bir yükseliş trendinde, geleneksel olarak Senkou Span A olarak bilinen bulutun üst çizgisi, orta fiyatlara dayalı 9 ve 26 hareketli ortalama veya Tenkan-Sen ve Kijun-Sen arasındaki orta noktadan oluşur ve size bir hareketin gücü için bir referans vermek amacıyla 26 dönem ileri itilir. Mevcut fiyat bulutun üzerindeyse, mevcut fiyat 26 dönem önceki 9 ve 26 hareketli ortalamanın orta noktasından daha güçlüdür ve mevcut trendin gücünü belirler.
Geleneksel olarak Senkou Span B olarak bilinen bir yükseliş trendindeki bulutun alt çizgisi, grafikteki son 52 periyodun orta noktasından oluşur ve aynı zamanda üst çizgi gibi 26 periyot ileri itilir. Bu nedenle, mevcut mum 26 dönem önce oluşturulan bulutun üzerindeyse, fiyatın hem 9 ve 26 hareketli ortalamanın orta noktasının hem de son 52 oturumun orta noktasının üzerinde olduğunu görebilirsiniz.
Buluttan Zıplayan Fiyat Size İyi Desteklenen Bir Trend Gösterir
Bu makalenin kilit noktası, güçlü bir trende dayalı ticarete sahip olmak için fiyatın bulutla ilişkili olarak nerede olduğunu bilmenin yeterli olmadığıdır. Yapmanız gereken şey, fiyatın sürekli olarak bulutun bir tarafında olup olmadığını veya fiyatın bulutun her iki tarafında da çok zayıf veya var olmayan bir eğilim gösterip göstermediğini görmektir. Fiyatta tutarlılık yoksa ve bulutun destek olduğunu ve yükseliş trendinin güçlü olduğunu kanıtlayan buluttan sürekli olarak daha yükseğe sıçrıyorsa, Ichimoku aralıklarda iyi çalışmadığından ve muhtemelen yalnızca net bir eğilim yoksa grafikleri tıkayacağından Ichimoku'yu grafiklerinizden çıkarmak en iyisidir.
USDJPY ile Bulut ve Fiyat Örneği Ticareti
Alım için Giriş: 105.00 (Direnci kırma)
Stop: 103.70 (Son fiyat hareketi düşük ve Mayıs 2013'ün En Yüksek Seviyesinin altında - Önemli Destek)
Limit: 107.50 (Aylık R2 Pivot)
Ichimoku raporunu ilk kez okuyorsanız, işte çok yönlü gösterge hakkında kesin bir kılavuz:
- Kumo Bulutunun Üzerinde Tam Mum Gövdeler
- Tetik çizgisi (siyah) temel çizginin (açık mavi) üzerinde veya altından geçiyor
- Gecikme çizgisi 26 dönem önceki fiyat hareketinin üzerindedir (Parlak yeşil çizgi)
- Fiyatın önündeki Kumo yükselişte ve yükseliyor (mavi bulut = yükseliş Kumosu)
3XMA_Ishimoku:
Fikirleri Ichimoku Kinko Hyo göstergesine çok benzeyen bir gösterge.
Author: Nikolay Kositsin