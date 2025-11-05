"Python ve MQL5'te bir robot geliştirme (Bölüm 2): Model seçimi, oluşturulması ve eğitimi, özel Python sınayıcısı" makalesi için tartışma

Yeni makaleye göz atın: Python ve MQL5'te bir robot geliştirme (Bölüm 2): Model seçimi, oluşturulması ve eğitimi, özel Python sınayıcısı.

Python ve MQL5'te bir alım-satım robotu geliştirmeye yönelik makale serisine devam ediyoruz. Bugün bir model seçme ve eğitme, test etme, çapraz doğrulama uygulama, ızgara arama (grid search) ve model topluluğu (ensemble) problemini çözeceğiz.
Önceki makalede, makine öğrenimi hakkında biraz konuştuk, veri artırımı gerçekleştirdik, gelecekteki model için özellikler geliştirdik ve bunlardan en iyilerini seçtik. Şimdi devam etme ve özelliklerimizden öğrenecek ve alım-satım yapacak (umarım başarılı bir şekilde) çalışan bir makine öğrenimi modeli oluşturma zamanı. Modeli değerlendirmek için, modelin performansını ve test grafiklerinin güzelliğini değerlendirmemize yardımcı olacak özel bir Python sınayıcısı yazacağız. Daha güzel test grafikleri ve daha fazla model kararlılığı için, yol boyunca bir dizi klasik makine öğrenimi özelliği de geliştireceğiz.

Nihai hedefimiz, fiyat tahmini ve alım-satım için çalışan ve maksimum karlı bir model oluşturmaktır. Tüm kodlar Python dilinde olacak ve MQL5 kütüphanesini içerecektir. 

Yazar: Yevgeniy Koshtenko

 

Güzel makale. Her şeyin "klasik" MO tarzında, herhangi bir incelik olmadan yapılmasını seviyorum.

Hızlı bir bakışta, hangi model topluluğunun oluşturulduğunu henüz tam olarak anlayamadım. Aynı veriler üzerinde mi yoksa farklı veriler üzerinde mi eğitildiler.

Bunu daha sonra anlayacağım ve ekleyeceğim.

 
Harika bir makale! Yazara çalışmaları için çok teşekkürler! Bu seri python ile tanışmam için ana seri oldu))) Daha önce pek ilgimi çekmemişti, tüm artılar ve mcool))
 
Çok teşekkür ederim, çok güzel! Topluluk aynı veriler üzerinde eğitilmiştir)

 
Aleksandr Seredin #:
Harika bir makale! Yazara çalışmaları için çok teşekkürler! Bu seri python ile tanışmam için ana seri oldu))) Daha önce pek ilgimi çekmemişti, tüm artılar ve mcool)))

Teşekkür ederim! Teşekkür ederim!

 
Maddelerdeki Python sözdizimi vurgulaması ne büyük bir israf(
 
Yazı için teşekkürler! İlgiyle okudum. Ben de ileride farklı Python modellerini öğrenmeyi planlıyorum ve burada aslında başlamak için iyi bir temel sağlayan hazır bir tarif var.
 
Çok teşekkür ederim, Yuri!
 
Ben de yazılarınızı büyük bir keyifle okuyorum. Gelecekte algoritmamın çok para birimli bir versiyonunu yapmayı planlıyorum, bu yüzden makalelerinizin konusu çok ilginç ve faydalı!
 

Bir önceki yazı sayesinde python öğrenmeye başladım.

Python'u anlama konusunda fazla ilerleme kaydedecek zamanım olmadı ve işte ikinci makale ve bu da ilginç.

Ve ben masaldaki gibiyim - tilki ve üzüm))))

 
Sonuçlar olduğunda iyi bir motivasyon!
Ve fark ettiğim gibi, bu bir hafta değil, bir ay değil, normal bir yıllık çalışma
