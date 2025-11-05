"Python ve MQL5'te bir robot geliştirme (Bölüm 2): Model seçimi, oluşturulması ve eğitimi, özel Python sınayıcısı" makalesi için tartışma
Güzel makale. Her şeyin "klasik" MO tarzında, herhangi bir incelik olmadan yapılmasını seviyorum.
Hızlı bir bakışta, hangi model topluluğunun oluşturulduğunu henüz tam olarak anlayamadım. Aynı veriler üzerinde mi yoksa farklı veriler üzerinde mi eğitildiler.
Bunu daha sonra anlayacağım ve ekleyeceğim.
Çok teşekkür ederim, çok güzel! Topluluk aynı veriler üzerinde eğitilmiştir)
Yazı için teşekkürler! İlgiyle okudum. Ben de ileride farklı Python modellerini öğrenmenin avantajlarından yararlanmayı planlıyorum ve bu aslında başlamak için iyi bir temel sağlayan hazır bir tarif.
Bir önceki yazı sayesinde python öğrenmeye başladım.
Python'u anlama konusunda fazla ilerleme kaydedecek zamanım olmadı ve işte ikinci makale ve bu da ilginç.
Ve ben masaldaki gibiyim - tilki ve üzüm))))
Yeni makaleye göz atın: Python ve MQL5'te bir robot geliştirme (Bölüm 2): Model seçimi, oluşturulması ve eğitimi, özel Python sınayıcısı.
Nihai hedefimiz, fiyat tahmini ve alım-satım için çalışan ve maksimum karlı bir model oluşturmaktır. Tüm kodlar Python dilinde olacak ve MQL5 kütüphanesini içerecektir.
Yazar: Yevgeniy Koshtenko