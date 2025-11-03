Göstergeler: WPR için HL Çapraz Sinyali
Merhaba arkadaşım, Nikoly Kositin.
Bu kodu okudum ve
birkaç sorum var.
1. BuyStop değişkenini hesaplarken neden (Spread*2) değerini kullandınız, ancak SellStop'u hesaplamak için (Spread*3) değerini kullandınız?
SellStop için(Spread*2) değerinimi kullanmalıyız ?
BuyTake ve SellTake için de aynı sorum var.
//--------
2. SellInput'u hesaplamak içinneden (Spread) değerini kullandınız , ancak BuyInput'u hesaplamak için bu miktarı kullanmadınız?
//---
WPR için HL Çapraz Sinyali:
WPR için HLCrossSig göstergesi, trendleri "yakalamak" için tasarlandığından bir trend göstergesi olarak kabul edilir, ancak aynı zamanda psikolojik ve duygusal bileşeni bir tüccarın ticaretinden hariç tutmaya izin veren oldukça karmaşık ve maksimum düzeyde bilgilendirici bir göstergedir.
Author: Nikolay Kositsin