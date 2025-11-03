Uzman Danışmanlar: KopierMaschineMT5

Yeni yorum
 

KopierMaschineMT5:

KopierMaschine, sezgisel bir arayüze sahip tek bir bilgisayarda bulunan herhangi bir yönde farklı MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 hesapları arasındaki işlemlerin yerel bir kopyalayıcısıdır.

KopierMaschineMT5

Yazar: Denis Nikolaev

 
KopierMaschine.mq5 çalışmıyor hatası veriyor
 
tüm robot mükemmel çalışıyor
 

Bu tartışmanın başlığında yer alan açıklamada herhangi bir resim bulunmamaktadır.


Kaynakta yapılar (ve makrolar) kullanırsanız, kod daha özlü (ve mantıklı) hale gelecek, hata olasılığı azalacak ve kod değişikliklerinin hızı artacaktır.


Bazı nedenlerden dolayı KodoBase mq5 dosyasını derleyebildi.

 
fxsaber #:

Bu tartışmanın başlığında yer alan açıklamada eksik bir resim var.


Kaynak kodda yapılar (ve makrolar) kullanırsanız, kod daha özlü (ve mantıklı) hale gelecek, hata olasılığı azalacak ve kod değişikliklerinin hızı artacaktır.


Bazı nedenlerden dolayı KodoBase mq5 dosyasını derleyebildi.

İlginiz için teşekkür ederiz.

Kodobase, mq5 dosyasını derlemek için her şeye sahiptir.

Kod sizin gibi profesyoneller için mükemmel değil, ancak başkalarına gösterebileceğim en iyisi.

Yeni yorum