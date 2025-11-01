Göstergeler: RSI_AC_Stochastic_Signal

Trend yönünü (RSI) ve alım satım sinyallerini (Stokastik + Hızlandırıcı) gösteren gösterge.

Author: Nikolay Kositsin

 
Yazar: Nikolay Kositsin

İyi günler, Nikolay. Bu göstergenin mt4 altında olup olmadığını söyleyebilir misiniz?

