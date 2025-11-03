Göstergeler: Geçmiş Regresyon Sapması

Yeni yorum
 

Geçmiş Regresyon Sapması:

Kanal trend göstergesi.

Geçmiş Regresyon Sapması

Author: Nikolay Kositsin

 

Günaydın.

Gösterge hakkında bir soru sormak istiyorum.

Bana öyle geliyor ki bir sorun var, kodda göstergeyi yavaşlatan ve hatta platformu (MT5) çökerten bir şey var.

Yeni yorum