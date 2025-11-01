Kütüphaneler: XML ayrıştırıcı
Sevgili ys-sha,
Çalışmalarınız için teşekkürler!
Kütüphaneyi indirdim, ancak derlemeye çalıştığımda iki hata alıyorum:
- '=' - const işaretçiden nonconst işaretçiye dönüştürülemiyor XmlElement.mqh 171 11
- 'GetXml' - sabit nesne için sabit olmayanyöntem çağrısı XmlDocument.mqh 285 28
Bana yardım edebilir misiniz?
Şimdiden teşekkürler
Saygılarımla
Gianfrancio
Merhaba ys-sha,
Kütüphanenizin dahil olduğu bir komut dosyasını derlerken aşağıdaki hatayı alıyorum:
'aParent' - const işaretçiden nonconst işaretçiye dönüştürülemiyor XmlElement.mqh 95 14
Çalışmalarınızı takdir ediyorum.
Izechias
Merhaba Izechias,
bu adam zaten bu düzeltmeyi yaptı:
https://www.mql5.com/tr/articles/2540?utm_campaign=MetaEditor+5&utm_medium=special&utm_source=mt5editor+article
İyi eğlenceler.
- 2016.07.22
- Vasiliy Sokolov
- www.mql5.com
Sevgili ys-sha,
Çalışmalarınız için teşekkürler!
"const pointer'dan nonconst pointer'a dönüştürülemiyor" hatası alanlar için
ekte benim düzeltmem var ve ayrıca ihtiyacım olan CDATA özelliklerini de ekledim
Saygılarımla
XML ayrıştırıcı:
XML belgelerini ayrıştırmak için kütüphane. Üçüncü taraf kütüphaneleri kullanmadan MQL5'te uygulama.
Author: yu-sha