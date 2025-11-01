Kütüphaneler: XML ayrıştırıcı

XML ayrıştırıcı:

XML belgelerini ayrıştırmak için kütüphane. Üçüncü taraf kütüphaneleri kullanmadan MQL5'te uygulama.

Author: yu-sha

 

Sevgili ys-sha,

Çalışmalarınız için teşekkürler!

Kütüphaneyi indirdim, ancak derlemeye çalıştığımda iki hata alıyorum:

  1. '=' - const işaretçiden nonconst işaretçiye dönüştürülemiyor XmlElement.mqh 171 11
  2. 'GetXml' - sabit nesne için sabit olmayanyöntem çağrısı XmlDocument.mqh 285 28

Bana yardım edebilir misiniz?

Şimdiden teşekkürler

Saygılarımla

Gianfrancio

 
gianfrancio:

Kütüphaneyi indirdim, ancak derlemeye çalıştığımda iki hata alıyorum:

  1. '=' - const işaretçiden nonconst işaretçiye dönüştürülemiyor XmlElement.mqh 171 11
  2. 'GetXml' - sabit nesne için sabit olmayanyöntem çağrısı XmlDocument.mqh 285 28

Düzeltildi. Lütfen güncellenmiş sürümü indirin.
 

Merhaba ys-sha,

Kütüphanenizin dahil olduğu bir komut dosyasını derlerken aşağıdaki hatayı alıyorum:

'aParent' - const işaretçiden nonconst işaretçiye dönüştürülemiyor XmlElement.mqh 95 14

Çalışmalarınızı takdir ediyorum.

Izechias

 
Izechias:

Merhaba ys-sha,

Kütüphanenizin dahil olduğu bir komut dosyasını derlerken aşağıdaki hatayı alıyorum:

'aParent' - const işaretçiden nonconst işaretçiye dönüştürülemiyor XmlElement.mqh 95 14

Çalışmalarınızı takdir ediyorum.

Izechias

Merhaba Izechias,

bu adam zaten bu düzeltmeyi yaptı:

https://www.mql5.com/tr/articles/2540?utm_campaign=MetaEditor+5&utm_medium=special&utm_source=mt5editor+article

İyi eğlenceler.

Sevgili ys-sha,

Çalışmalarınız için teşekkürler!

"const pointer'dan nonconst pointer'a dönüştürülemiyor" hatası alanlar için
ekte benim düzeltmem var ve ayrıca ihtiyacım olan CDATA özelliklerini de ekledim

Saygılarımla

Dosyalar:
xmlelement.mqh  20 kb
xmldocument.mqh  13 kb
 
xml_test.mq5 hata vermeden derlenmiyor. XnlElement.mqh dosyasının 95. satırında hata veriyor. 95: SetParent(aParent); Hata: 'aParent' - const işaretçiden nonconst işaretçiye dönüştürülemiyor XmlElement.mqh 95 14 Nasıl düzeltilir? Kod nasıl olur da derlenmez veya çalıştırılmaz?
