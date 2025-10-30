Göstergeler: SL_ATR

Yeni yorum
 

SL_ATR:

Gösterge, her an uzunlar ve kısalar için tercih edilen stoploss konumu bölgeleri oluşturur.

SL_ATR

Author: Nikolay Kositsin

[Silindi]  
Bu güzel bir göstergeye benziyor, hiç mt4 versiyonu var mıydı?
[Silindi]  
Çubuğun en yüksek veya en düşük seviyesinden 1 * ATR mesafe, geçerli durdurma kayıplarını ayarlamak için çok küçüktür. Çubuklar bazen bu seviyeyi geçer, minimum 2,5-3 * ATR gibi ayarlamanız gerekir.
Yeni yorum