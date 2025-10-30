Göstergeler: SL_ATR
Bu güzel bir göstergeye benziyor, hiç mt4 versiyonu var mıydı?
Çubuğun en yüksek veya en düşük seviyesinden 1 * ATR mesafe, geçerli durdurma kayıplarını ayarlamak için çok küçüktür. Çubuklar bazen bu seviyeyi geçer, minimum 2,5-3 * ATR gibi ayarlamanız gerekir.
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
SL_ATR:
Gösterge, her an uzunlar ve kısalar için tercih edilen stoploss konumu bölgeleri oluşturur.
Author: Nikolay Kositsin