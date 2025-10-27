Göstergeler: Tick RSI Adaptive
çalışmıyor
Alex Renko #:
1. Piyasa açıkken (canlı keneler varken) kullanmanız gerekir
2. İlk hesaplamaların tamamlanmasını ve tik sayısının bu hesaplamalar için yeterince yüksek olmasını beklemeniz gerekir (tik göstergelerinin çizilmesi genellikle zaman alır)
3. M1 zaman diliminde kullanmanız gerekir
Düşük likiditeye ve çok az fiyat hareketine sahip aktif olmayan bir piyasada çalışmayacaktır.
Emin olmak için tekrar kontrol ettim ve iyi çalıştığını görüyorum.
Hiçbir şekilde hızlandırmasa da optimize edilmiş bir kod yükleyeceğim.
Tick RSI Adaptive:
Kene hesaplamalarına dayalı RSI uyarlanabilir göstergesi
Author: Conor Mcnamara