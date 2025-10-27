Göstergeler: Tick RSI Adaptive

Tick RSI Adaptive:

Kene hesaplamalarına dayalı RSI uyarlanabilir göstergesi

Tick RSI Adaptive

Author: Conor Mcnamara

 
çalışmıyor
 
Alex Renko #:
çalışmıyor

1. Piyasa açıkken (canlı keneler varken) kullanmanız gerekir

2. İlk hesaplamaların tamamlanmasını ve tik sayısının bu hesaplamalar için yeterince yüksek olmasını beklemeniz gerekir (tik göstergelerinin çizilmesi genellikle zaman alır)

3. M1 zaman diliminde kullanmanız gerekir


Düşük likiditeye ve çok az fiyat hareketine sahip aktif olmayan bir piyasada çalışmayacaktır.


Emin olmak için tekrar kontrol ettim ve iyi çalıştığını görüyorum.


Hiçbir şekilde hızlandırmasa da optimize edilmiş bir kod yükleyeceğim.

