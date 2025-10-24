Göstergeler: Linear Regression Line (apply to)
Gayet iyi çalışıyor! Teşekkürler 👍🏻
Tamam.
Bu göstergenin konseptini seviyorum, çizgi zorba değil ve herhangi bir gösterge ile iyi uyum sağlıyor. Kısa vadeli piyasa yönü için daha fazla güven vermek için daha düşük periyotlarla kullanmak ilginçtir
Linear Regression Line (apply to):
Başka bir göstergeye uygulanma seçeneği ile doğrusal regresyon çizgisi
Author: Mladen Rakic