Göstergeler: Linear Regression Line (apply to)

Linear Regression Line (apply to):

Başka bir göstergeye uygulanma seçeneği ile doğrusal regresyon çizgisi

Author: Mladen Rakic

 
Gayet iyi çalışıyor! Teşekkürler 👍🏻
 
Tamam.
 
Bu göstergenin konseptini seviyorum, çizgi zorba değil ve herhangi bir gösterge ile iyi uyum sağlıyor. Kısa vadeli piyasa yönü için daha fazla güven vermek için daha düşük periyotlarla kullanmak ilginçtir
