Göstergeler: Fine_Fractals_MTF

Merhaba, ben bir acemiyim ve önemsiz bir soru için özür dilerim.Benim sorum: Fraktallar göstergesi alt veya üst algıladığında nasıl Otomatik Kapanış Konumu oluşturabilirim?
Teşekkürler
newdigital, 2013.12.16 11:23
Fraktallar, Bill Williams'ın göstergelerinin bir parçası olan teknik göstergelerdir. Diğer göstergelerin aksine, bu bir çizgi veya histogram çubukları değildir; sadece fiyat grafiğinin çubuklarının üstünde veya altında basit bir oktur. Bu fraktallar, beş ardışık çubuk katı bir şekilde hizalandığında oluşur. İki tür fraktal vardır:
Ayı fr aktalları: Bu fraktal, fiyat grafiğindeki bir çubuğun üzerinde, yalnızca bu çubuğun en yüksek seviyesi önceki iki ve sonraki iki çubuğun en yüksek seviyesinden daha yüksekse oluşur. Gerçek hayattaki ticarette bu fraktal olası bir düşüş hareketini gösterir.
Boğa fr aktalları: Bu fraktal, fiyat grafiğindeki bir çubuğun altında, bu çubuğun en düşük seviyesi önceki iki ve sonraki iki çubuğun en düşük seviyesinden daha düşükse oluşur. Bu fraktali gördüğünüzde, yükseliş hareketi beklemelisiniz.
Bill Williams'ın fraktallarının grafikte biraz geç gösterildiğini belirtmek önemlidir, çünkü en yüksek veya en düşük seviyeyi belirlemek için beşinci çubuğun kapanması gerekir. Fraktallar alım satım sinyalleridir, ancak tek başlarına güvenmek için çok yetersizdirler: satın alma fraktalları olası bir satın alma emrini gösterir ve bunun tersi de geçerlidir.Forex'te Kullanım
Fraktallar güçlü seviyelere işaret eder. Bir direnç ya da destek çizgisi oluşturmak üzere birden fazla fraktali birbirine bağlamak için kolayca bir çizgi çizebilirsiniz. Bu seviyeler trend çizgileriyle tamamen aynı şekilde çalışır. Resme bakarsanız, direnç çizgisini ve satın alma sinyalini göreceksiniz. Bu sinyali alıyoruz, çünkü fiyat güçlü direnç seviyesini kırıyor. Ancak, bu andan önce grafiğe yakından bakarsanız, birkaç satış sinyali göreceksiniz. Bu da fraktalların tek başına ne kadar yetersiz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
Trend Çizgileri sayfasına dikkat ettiyseniz, bazı yatırımcıların trend çizgilerini oluşturmak için fraktalları kullandığını zaten biliyorsunuzdur. Bu stratejiyi gerçekten seviyoruz, ancak devrim niteliğinde bir şey değil.
Bill Williams'ın fraktalları ve Alligator göstergesi. Bu iki gösterge büyük bir sinerji paylaşıyor ve resme hızlıca bir göz atacağız. Bir öncekiyle aynı, ancak Timsah'ı ekledik ve bu resmi oldukça değiştiriyor. Satın alma sinyaline bir göz atın; şimdi neden satın alma sinyalinden önce bir satış emri açmadığımızı görüyor musunuz? Fiyat Timsah'ın üzerine çıktı ve göstergenin seviyelerinde bir ihlal ve birkaç satış fraktalını görmemiz gerekiyordu, ancak bunu görmedik. Bunun yerine, fiyat Timsah'ın üzerinde hareket etmeye devam etti ve hatta direnç seviyesini kırdı, bu da bize gelecekteki hareket hakkında net bir fikir verdi - satın al ve kar al.
Fine_Fractals_MTF:
Gösterge, Fine_Fractals gösterge verilerine dayanarak mevcut grafikte başka, daha büyük bir zaman diliminden fraktallar oluşturur.
Author: Nikolay Kositsin