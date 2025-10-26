Göstergeler: Başka, daha büyük bir zaman diliminden fraktallar üzerinde ZigZag

Yeni yorum
 

Başka, daha büyük bir zaman diliminden fraktallar üzerinde ZigZag:

ZigZag, VininI_FractalsTrend göstergesinden gelen verilere dayanarak başka, daha büyük bir zaman dilimindeki fraktallar tarafından oluşturulmuştur.

Başka, daha büyük bir zaman diliminden fraktallar üzerinde ZigZag

Author: Nikolay Kositsin

 
Harika gösterge! MT4 Sürümü var mı?
Yeni yorum