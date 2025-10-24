Göstergeler: Fraktallar üzerinde ZigZag VininI_FractalsTrend
Yeniden boyanıyor mu?
Automated-Trading:
Fraktallar üzerinde ZigZag VininI_FractalsTrend:
Yazar: Nikolay Kositsin
Merhaba! Aşağıdaki noktaları hariç tutmak için kodu nasıl düzelteceğimi söyleyebilir misiniz?
qazzaq:
Yeni bir döngü başlatın ve bu koşul altındaki benzer öğeleri sıfırlayın.
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fraktallar üzerinde ZigZag VininI_FractalsTrend:
Fraktallar tarafından oluşturulan ZigZag. Fraktalların kullanımı sayesinde gösterge standart Zigzag'dan çok daha hızlı çalışır.
Author: Nikolay Kositsin