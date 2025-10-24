Göstergeler: Fraktallar üzerinde ZigZag VininI_FractalsTrend

Fraktallar üzerinde ZigZag VininI_FractalsTrend:

Fraktallar tarafından oluşturulan ZigZag. Fraktalların kullanımı sayesinde gösterge standart Zigzag'dan çok daha hızlı çalışır.

Author: Nikolay Kositsin

 
Merhaba! Aşağıdaki noktaları hariç tutmak için kodu nasıl düzelteceğimi söyleyebilir misiniz?

 
qazzaq:

Yeni bir döngü başlatın ve bu koşul altındaki benzer öğeleri sıfırlayın.

