Göstergeler: Tavşan
Katılıyorum, "Tavşan" göstergesinin değiştirilmiş versiyonu daha güzel görünüyor, ancak parametreyi değiştirirken önceki versiyon: günleri karıştırma, en çok ihtiyaç duyulan günde başka bir günün seviyelerini gösteriyordu, bu versiyon mevcut günde önceki günlerin seviyelerini gösteriyor, bu da geçmiş günleri analiz etmeyi zorlaştırıyor.
Tavşan:
"Tavşan" göstergesinin değiştirilmiş versiyonu (gösterge herhangi bir döviz çifti için gerçek destek/direnç seviyelerini gösterir).
Author: Nikolay Kositsin