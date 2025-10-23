Göstergeler: Tavşan

"Tavşan" göstergesinin değiştirilmiş versiyonu (gösterge herhangi bir döviz çifti için gerçek destek/direnç seviyelerini gösterir).

Author: Nikolay Kositsin

 
Katılıyorum, "Tavşan" göstergesinin değiştirilmiş versiyonu daha güzel görünüyor, ancak parametreyi değiştirirken önceki versiyon: günleri karıştırma, en çok ihtiyaç duyulan günde başka bir günün seviyelerini gösteriyordu, bu versiyon mevcut günde önceki günlerin seviyelerini gösteriyor, bu da geçmiş günleri analiz etmeyi zorlaştırıyor.
