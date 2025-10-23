Göstergeler: StokastikGenişleme
Merhaba Nikolay,
Göstergeyi paylaştığınız için teşekkürler.
Kodu derlerken birkaç hata aldım, herhangi bir fikriniz olup olmadığını merak ediyorum?
Dosyalar:
uaw3_20211003212145.jpg 149 kb
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
StokastikGenişleme:
Eski güzel stokastik osilatör. Normalden farkı, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini daha net göstermesidir.
Author: Nikolay Kositsin