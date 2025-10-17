Göstergeler: GATA
GMMA:
Yazar Nikolay Kositsin
Metatrader 5 ile Nasıl Başlanır
newdigital, 2013.07.15 21:19
Metatrader 5 CodeBase'de bulunan sadece iyi bir gösterge: GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGES:
Bunlar iki grup üstel hareketli ortalamadır. Kısa vadeli grup 3, 5, 8, 10, 12 ve 15 günlük hareketli ortalamalardır. Bu, kısa vadeli tüccarların ve spekülatörlerin piyasadaki davranışları için bir vekildir.
Uzun vadeli grup 30, 35, 40, 45, 50 ve 60 günlük hareketli ortalamalardan oluşur. Bu, piyasadaki uzun vadeli yatırımcılar için bir vekildir.
Bu grupların her biri arasındaki ilişki bize değer konusunda ne zaman mutabakat olduğunu -birbirlerine yakın olduklarında- ve değer konusunda ne zaman anlaşmazlık olduğunu -birbirlerinden oldukça uzak olduklarında- gösterir.
İki grup arasındaki ilişki, yatırımcıya piyasa hareketinin gücü hakkında bilgi verir. Hem kısa hem de uzun vadeli yatırımcılar tarafından iyi bir şekilde desteklenen fiyat yönündeki bir değişiklik, güçlü bir alım satım fırsatına işaret eder. İki hareketli ortalama grubunun kesişmesi, aralarındaki ilişki kadar önemli değildir.
Her iki grup da aynı anda sıkıştığında, tüccarı artan fiyat oynaklığı ve iyi ticaret fırsatları potansiyeli konusunda uyarır.
Guppy Çoklu Hareketli Ortalama (GMMA), piyasadaki iki ana grubun çıkarılan aktivitesini izleyen bir göstergedir. Bunlar yatırımcılar ve tüccarlardır. Tüccarlar her zaman trendde bir değişiklik olup olmadığını araştırır. Bir düşüş trendinde, yeni bir yükseliş trendinin gelişmesi beklentisiyle bir işlem yapacaklardır. Gelişmezse, ticaretten hızlı bir şekilde çıkarlar. Trend değişirse, ticarette kalırlar, ancak kısa vadeli bir yönetim yaklaşımı kullanmaya devam ederler. Yükseliş trendi ne kadar uzun süre yerinde kalırsa kalsın, tüccar her zaman potansiyel bir trend değişikliği için tetikte olur. Genellikle, çıkış koşullarını belirlemeye yardımcı olmak için geri sayım çizgisi veya kısa vadeli 10 günlük hareketli ortalama gibi volatilite tabanlı bir gösterge kullanırlar. Tüccarlar para kaybetmemeye odaklanır. Bu, işlem ilk başladığında ticaret sermayesini kaybetmekten kaçındığı ve daha sonra işlem başarıya ulaştıkça çok fazla açık kar kaybetmekten kaçındığı anlamına gelir.
Çıkarımsal faaliyetlerini bir grup kısa vadeli hareketli ortalama kullanarak takip ediyoruz. Bunlar 3, 5, 8, 10, 12 ve 15 günlük üssel olarak hesaplanmış hareketli ortalamalardır. Bu kombinasyonu seçiyoruz çünkü üç gün yaklaşık yarım işlem haftasıdır. Beş gün bir işlem haftasıdır. Sekiz gün yaklaşık bir buçuk haftadır.
Tüccarlar her zaman trenddeki değişime öncülük eder. Onların alımları trend değişikliği beklentisiyle fiyatları yukarı iter. Trendin ayakta kalabilmesinin tek yolu, diğer alıcıların da piyasaya girmesidir. Güçlü trendler uzun vadeli yatırımcılar tarafından desteklenir. Bunlar piyasadaki gerçek kumarbazlardır çünkü analizlerine büyük ölçüde inanma eğilimindedirler. Haklı olduklarını bilirler ve onları aksi yönde ikna etmek çok zaman alır. Bir hisse senedi satın aldıklarında paralarını, duygularını, itibarlarını ve egolarını yatırırlar. Bir hatayı kabul etmekten hoşlanmazlar. Bu abartılı gelebilir, ancak bir an için AMP veya TLS'ye yaptığınız yatırımı düşünün. Birkaç yıl önce satın alındıysa, bu iki yatırım da kaybettiren yatırımlardır, ancak birçok portföyde ve belki de sizin portföyünüzde kalmaya devam etmektedirler.
Yatırımcının bir trenddeki değişikliği fark etmesi daha fazla zaman alır. Yatırımcılar tarafından belirlenen liderliği takip eder. Yatırımcıların çıkarımsal faaliyetlerini 30, 35, 40, 45, 50 ve 60 günlük üssel olarak hesaplanmış hareketli ortalama kullanarak takip ediyoruz. Her ortalama bir hafta artırılır. Son seride 50 günden 60 güne iki hafta atlıyoruz çünkü başlangıçta 60 günlük ortalamayı bir kontrol noktası olarak kullandık.
Bu, bu göstergenin orijinal gelişimini yansıtmaktadır; burada odak noktamız, hareketli bir ortalama geçişinin birden fazla zaman diliminde değer ve fiyat üzerindeki anlaşma hakkında bilgi sağlama şekliydi. Yıllar içinde göstergenin bu yorumunun ve uygulamasının ötesine geçtik. Önümüzdeki haftalarda notlarda bunun nasıl geliştiğini göstereceğiz.
Başlangıç noktamız, gerçek bir trend kırılması ile hareketli bir ortalama çapraz giriş sinyalinin üretildiği zaman arasında var olan gecikmeydi. Odak noktamız düşüş trendinden yükseliş trendine geçişti. Tercih ettiğimiz erken uyarı aracı, kullanımı basit ve oldukça doğru olan düz kenar trend çizgisiydi. Tek bir düz kenar trend çizgisi kullanmanın sorunu, bazı kırılmaların yanlış olmasıydı. Düz kenar trend çizgisi, yanlış olanı gerçek olandan ayırmanın hiçbir yolunu sağlamıyordu.
Öte yandan, 10 ve 30 günlük hesaplamaya dayanan hareketli ortalama geçişi, trend kırılmasının gerçek olduğuna dair daha yüksek bir kesinlik düzeyi sağladı. Ancak bunun dezavantajı, çaprazlama sinyalinin ilk trend kırılması sinyalinden günler sonra gelebilmesiydi. Sinyal gün sonu fiyatlarına dayandığı için bu gecikme daha da uzuyordu. Bugün tam kesişmeyi görüyoruz ve cesur olsaydık yarın girebilirdik. Genelde tüccarlar kesişmenin gerçekten gerçekleştiğini doğrulamak için bir gün daha bekler ve bu da girişi gerçek kesişmeden 2 gün sonrasına kadar geciktirirdi. Bu gecikme, işlem açıldığında fiyatın genellikle önemli ölçüde yükseldiği anlamına geliyordu.
Standart çözüm, düz kenar trend çizgisinin üzerinde bir kapanışla işaret edilen kopuşa daha yakın olması için geçiş noktasını zaman içinde daha geriye taşımak için kısa vadeli hareketli ortalamaların bir kombinasyonunu gerektiriyordu. Bunun dezavantajı, hareketli ortalama ne kadar kısa olursa o kadar az güvenilir hale gelmesiydi. Birden fazla hareketli ortalamanın tek bir grafik üzerinde çizilmesiyle dört önemli özellik ortaya çıkmıştır.
Bunlar
- Altı kısa vadeli ortalamadan oluşan bir grupta tekrarlanan bir sıkışma ve genişleme modeli.
- Bu davranış farklı zaman dilimlerinde fraktal olarak tekrarlanmıştır. Bu kısa ve uzun vadeli gruplar, tüccarların ve yatırımcıların çıkarımsal davranışlarını anlamada faydalı olmuştur.
- Gruplar içindeki ve gruplar arasındaki ayrışma derecesi, trendin ve trend değişiminin doğasını anlamak için bir yöntem sağlar.
- Eşzamanlılık, bireysel hareketli ortalamaların uzunluğundan bağımsızdı. Yani, ana trend dönüm noktalarında hem uzun hem de kısa vadeli gruplar arasında sıkıştırma meydana gelmiş ve bu da düz kenar trend çizgisi tarafından üretilen sinyallerin erken doğrulanmasını sağlamıştır
- Hareketli ortalamalar ve fiyat arasındaki ilişki, değer ve fiyat arasındaki ilişki olarak daha iyi anlaşılmıştır. İki hareketli ortalamanın kesişmesi, iki farklı zaman diliminde değer üzerinde bir anlaşmayı temsil ediyordu. Piyasanın mekanizması olan sürekli açık artırmada, fiyat ve değer üzerindeki anlaşma geçici ve geçiciydi. Bu tür bir anlaşma genellikle trendin yönündeki önemli değişikliklerden önce gelirdi. GMA, trend gelişimi olasılığını belirlemek için bir araç haline gelmiştir.
Bu geniş ilişkiler ve GATA ile kullanılan daha gelişmiş ilişkiler grafikte özetlenmiştir. Aşağıdaki yazı dizisi boyunca bu ilişkilerin her birinin tanımlanmasını ve uygulanmasını inceleyeceğiz.
Bu, GATA'nın en basit uygulamasıdır ve "V" şeklindeki trend değişikliklerinde iyi sonuç vermiştir. Bu, hareketli ortalama hesaplamasından gecikmeyi çıkarmakla ilgili değildi. Fiyat ve değer arasındaki ilişkiyi inceleyerek önceki bir trend kırılma sinyalini doğrulamakla ilgilidir. İlk trend kırılma sinyali GMMA tarafından onaylandıktan sonra, tüccar daha yüksek bir güven seviyesiyle bir koparma ticaretine girebilir.
CBA grafiği GMMA'nın klasik uygulamasını göstermektedir. Düz kenar trend çizgisinin üzerindeki kırılma ile başlıyoruz. Dikey çizgi, kırılma günündeki karar noktasını gösterir. Bu kırılmanın gerçek olduğundan ve muhtemelen yukarı doğru devam edeceğinden emin olmamız gerekiyor. Düşüş trendinde birkaç ay geçirdikten sonra ilk kırılma bazen başarısız olur ve kalın siyah çizgiyle gösterildiği gibi gelişir. Bu, trend çizgisinin doğasında, kırılmadan önceki bir direnç fonksiyonundan, kırılmadan sonra bir destek fonksiyonuna doğru bir değişime işaret eder.
GMMA, düz kenar trend çizgisi tarafından gösterilen trend kırılmasının gerçek olma olasılığını değerlendirmek için kullanılır. Kısa vadeli grubun aktivitesini gözlemleyerek başlıyoruz. Bu bize tüccarların nasıl düşündüğünü söyler. A bölgesinde ortalamalarda bir sıkıştırma görüyoruz. Bu, tüccarların fiyat ve değer konusunda bir anlaşmaya vardığını göstermektedir. CBA'nın fiyatı o kadar düşmüştür ki, birçok tüccar artık mevcut işlem fiyatından daha değerli olduğuna inanmaktadır. Bu 'ucuz' fiyattan faydalanabilmelerinin tek yolu hisse senedi satın almaktır. Ne yazık ki diğer birçok kısa vadeli yatırımcı da aynı sonuca varmış durumda. Onlar da bu fiyattan satın almak isterler. Bir teklif savaşı patlak verir. Fırsatı kaçırdıklarına inanan yatırımcılar, hisse senedinde uygun fiyattan pozisyon alabilmek için rakiplerinden daha fazla teklif verirler.
Bu ortalamaların sıkışması fiyat ve değer konusunda anlaşmaya varıldığını gösterir. Grubun genişlemesi, fiyatlar hala yükseliyor olsa da yatırımcıların gelecekteki değer artışı beklentileri konusunda heyecanlı olduklarını göstermektedir. Bu yatırımcılar bir trend değişikliği beklentisiyle alım yapmaktadır. Trend değişikliği için araştırma yapıyorlar.
Trend değişikliği olasılığının arttığına işaret etmek için düz kenar trend çizgisini kullanırız. Bu sinyal oluştuğunda, kısa vadeli ortalamalar grubunda bu yön değişikliğini ve ayrışmayı gözlemleriz. Yatırımcıların bu hissenin bir geleceği olduğuna inandığını biliyoruz. Uzun vadeli yatırımcıların da bu güveni satın aldıklarını teyit etmek istiyoruz.
Uzun vadeli ortalamalar grubu, karar noktasında, sıkışma belirtileri ve yön değişikliğinin başlangıcını göstermektedir. Sıkışmanın ne kadar hızlı başladığına ve yöndeki belirleyici değişikliğe dikkat edin. Bu, normalde herhangi bir trend değişikliğinin oldukça gerisinde kalmasını beklediğimiz 60 günlük en uzun ortalamaya rağmen gerçekleşmektedir. Uzun vadeli gruptaki bu sıkıştırma, GMMA'yı bu kadar kullanışlı kılan eşzamanlılık ilişkisinin kanıtıdır.
Bu sıkışma ve yön değişikliği bize trend yönündeki değişikliğin gerçek olma olasılığının arttığını, yani sürdürülebilir olduğunu gösterir. Bu da bizi gösterilen karar noktasından hemen sonra hisse senedini satın almaya teşvik eder.
GMMA, 60 günlük hareketli ortalama kullanıyor olsak bile, piyasaların duyarlılığında sismik bir değişim olduğunu algılar. Daha sonra bu göstergenin bu değişimin güvenilir ön sinyallerini geliştirmek için nasıl kullanıldığına bakacağız. Uzun vadeli grup içindeki bu sıkıştırma ve nihai geçiş B alanında gerçekleşir. Trend değişikliği teyit edilir. Yatırımcılar arasında fiyat ve değer konusunda var olan mutabakat kalıcı olamaz. Anlaşmanın olduğu yerde bazı insanlar fırsat görür. B bölgesinden önce trend değişikliğine katılmayı kaçırmış olan birçok yatırımcı vardır. Şimdi değişim teyit edildiğine göre onlar da bu hareketin bir parçası olmak istiyor. Genel olarak yatırımcılar tüccarlardan daha büyük fonları hareket ettirir. Piyasadaki faaliyetleri daha büyük bir etkiye sahiptir.
Geç gelenler ancak rakiplerini geride bırakırlarsa hisse senedi satın alabilirler. İlk trend ne kadar güçlüyse, erken pozisyon almak için o kadar fazla baskı vardır. Bu artan teklif verme eğilimi destekler. Bu, uzun vadeli grubun yükselmeye devam etmesi ve uzun vadeli ortalamalar grubunun ayrılmasıyla gösterilir. Fark ne kadar geniş olursa altta yatan eğilim de o kadar güçlü olur.
Tüccarlar bile bu eğilim değişikliğine olan inançlarını koruyor. C bölgesinde gerçekleşen satış çok güçlü değil. Kısa vadeli ortalamalar grubu uzun vadeli gruba doğru düşer ve ardından hızla sıçrar. Uzun vadeli ortalamalar grubu, yatırımcıların bu fırsatı geçici olarak uyanmış fiyatlardan hisse senedi satın almak için kullandığını göstermektedir. Uzun vadeli grup bu noktada bocalasa da, ayrılma derecesi nispeten sabit kalmakta ve bu da ortaya çıkan trendin gücünü teyit etmektedir.
Kısa vadeli grubun geçici çöküşü, fiyatta %12'lik bir değer artışının ardından gelir. Kısa vadeli yatırımcılar bu getiri seviyesinde kısa vadeli karlar elde ederek işlemden çıkarlar ve bu da kısa vadeli ortalamalar grubunun sıkışması ve çökmesi ile yansıtılır. Uzun vadeli yatırımcılar piyasaya girip bu zayıflamış fiyatlardan CBA satın aldıkça, tüccarlar trendin iyi desteklendiğini hissederler. Faaliyetleri artar ve kısa vadeli ortalamalar grubu toparlanır, ayrılır ve ardından trend devam ederken uzun vadeli gruba paralel ilerler.
GMMA, piyasaların CBA hakkındaki görüşlerinde önemli bir değişiklik olduğunu belirtir. Kısa vadeli ve uzun vadeli grupların sıkışması, düz kenar trend çizgisinin üzerinde bir kapanışla oluşturulan trend kırılma sinyalini doğrular. GMMA'nın bu temel uygulamasını kullanan tüccar, grafik ekinde gösterilen karar noktalarında veya hemen sonrasında CBA satın almak için gerekli güvene sahiptir.
GMMA'nın bu basit uygulamasını kullanmak, tüccarları yanlış kırılmalardan da uzak tuttu. Düz kenar trend çizgisi, bir düşüş trendinin yükseliş trendine dönüşebileceğinin ilk göstergesini sağlar. CSL grafiği, düz kenarlı bir trend çizgisinden yanlış bir kopuşun iki örneğini göstermektedir. Karar noktası A ile başlıyoruz. Dik düşüş trendi, trend çizgisinin üzerinde bir kapanışla açıkça kırılmıştır. Bu gerçek bir trend kırılmasıysa, herhangi bir hareketli ortalama geçiş sinyalinden çok önce erken girme fırsatımız var demektir.
Bu trend kırılması hızla çöküyor. Bu grafiği ilk olarak B karar noktası yakınında gözlemlemiş olsaydık, ikinci trend çizgisini gösterildiği gibi çizmeyi seçebilirdik. Bu çizim, grafikteki bilgilerden yararlanır. İlk kırılmanın yanlış olduğunu biliyoruz ve bunu dikkate alarak ikinci trend çizgisi grafiğini belirledik. Bu trend kırılmasına güvenilebilir mi? Eğer haklıysak yeni bir yükseliş trendine gireceğiz. Yanılıyorsak, düşüş trendinin devamında kalırsak para kaybetmeye devam ederiz. Düz kenar trend çizgisi tek başına iyi bir karar vermek için yeterli bilgi sağlamaz.
GMMA'yı uyguladığımızda, trend çizgisinin kırılmasının aslında yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olma olasılığı hakkında daha iyi bir fikir ediniriz. Temel ilişki, uzun vadeli ortalamalar grubundaki ayrılma seviyesi ve gittikleri trend yönüdür. Hem A karar noktasında hem de B karar noktasında uzun vadeli grup iyi bir şekilde ayrılmıştır. Yatırımcılar bu hisseyi sevmiyor. Fiyatlarda her yükseliş olduğunda bundan faydalanarak satış yapıyorlar. Satışları piyasayı zorlar ve fiyatları aşağı çeker, böylece düşüş trendi devam eder.
İki hareketli ortalama grubu arasındaki ayrılık derecesi de rallilerden herhangi birinin trendin yönünü başarılı bir şekilde değiştirmesini daha zor hale getirir. En olası sonuç zayıf bir rallinin ardından bir çöküş ve düşüş trendinin devam etmesidir. Bu gözlem, tüccarı ve yatırımcıyı CSL'den uzak tutmaktadır.
İleriye baktığımızda, kısa vadeli ortalamalar grubu ile uzun vadeli ortalamalar grubu arasında bir yakınsama görüyoruz. Buna ek olarak, uzun vadeli grup daralmaya başlayarak Nisan ve Mayıs aylarında yatırımcılar arasında fiyat ve değer konusunda gelişen bir anlaşma düzeyine işaret etmektedir. Mart sonunda 10 günlük hareketli ortalama 30 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanarak klasik bir hareketli ortalama alım sinyali oluşturur.
Bu, şimdilik bu göstergeyi kullanan Metatrader 5'tir (EURUSD D1):
Bu göstergenin kendi varyasyonunu kullanıyorum. Gereksinimlerime uyması için MA'ları ve zaman dilimlerini biraz değiştirdim.
MT4 için bir sürüm var mı?
Herkese merhaba
Derleme sırasında bu 2 hatayı alıyorum.
Bir fikrin var mı?
PRICE_CLOSE = 1, 1 sayısı ile değiştirin
MODE_EMA = 1, 1 sayısı ile değiştirin
düzeltildi ;)
Anlayamıyorum.
Anlayamıyorum.
Programları değiştirdim. Şimdi iyi çalışıyor.
Programları değiştirdim. Şimdi iyi çalışıyor.
Çok teşekkür ederim.
Guppy Çoklu Hareketli Ortalama (GMMA), hareketli ortalama grupları arasındaki ilişkilere dayanan bir göstergedir.
Yazar Nikolay Kositsin