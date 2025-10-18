Göstergeler: Çeyrekler

Yeni yorum
 

Çeyrekler:

Gösterge, örneklemin birinci, ikinci ve üçüncü çeyrek dilimlerini gösterir.

Çeyrekler

Author: Nikolay Kositsin

 
Automated-Trading:

Ouartiles (Dörtlüler):

Yazar: Nikolay Kositsin

göstergesi bir şekilde düzgün çalışmıyor.
 

olegok83:
 не корректно индикатор работает както.


Düzeltildi!

 
Resimden tahmin edilebilir olduğunu düşünmüştüm ama mashka gibi bir şey olduğu ortaya çıktı.
 

Не удалось осуществить значок на

Yeni yorum