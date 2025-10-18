Göstergeler: Çeyrekler
Automated-Trading:göstergesi bir şekilde düzgün çalışmıyor.
Yazar: Nikolay Kositsin
olegok83:
не корректно индикатор работает както.
Düzeltildi!
Çeyrekler:
Gösterge, örneklemin birinci, ikinci ve üçüncü çeyrek dilimlerini gösterir.
