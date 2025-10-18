Göstergeler: Yüzde Çaprazlama Kanalı
newdigital, 2014.01.18 07:34
Donchian Kanalları nasıl kullanılır ( dailyfx makalesinden uyarlanmıştır)
- Eğilimi belirlemek için önce eğilimi bulun
- Donchian Kanallarını kullanarak Forex kırılmalarına girmeyi öğrenin.
- Kanallar, durağınızı takip etmek ve kârı kilitlemek için kullanılabilir.
Forex piyasası, destek ve direnç seviyelerinin ticaret kırılmalarını piyasalara etkili bir yaklaşım haline getirebilen güçlü eğilimleriyle bilinir. Bu tür piyasa koşullarını planlamak için bugün Donchian Kanallarını kullanarak üç adımlı bir koparma stratejisini gözden geçireceğiz.
Trendi Bulun
Trend ticaretinin ilk adımı trendi bulmaktır! Aşağıda gösterilen trendleri belirlemenin birçok yolu vardır, ancak en kolaylarından biri 200 dönem MVA (Hareketli Ortalama) kullanmaktır. Başlamak için bu göstergeyi grafiğinize ekleyin ve ardından fiyatın ortalamanın üstünde mi yoksa altında mı olduğuna bakın. Eğilimi ve ticaret önyargımızı bu şekilde belirleyeceğiz.
Yukarıdaki bilgiler göz önüne alındığında, tüccarlar fiyat ortalamanın üzerinde olduğu için EURJPY'yi mevcut yükseliş trendinde satın alma fırsatları aramalıdır. Ayrıca, aşağıda resmedilen AUDNZD, parite 200 dönem MVA'nın altında fiyatlandırıldığı için satış fırsatları sunmaktadır. Bu bilgiye sahip olduğumuzda, potansiyel bir kırılma için giriş yerleşimleri planlayabiliriz.
Donchian Kanalları Ticareti
Donchian Kanalları, herhangi bir grafiğe uygulanabilen teknik bir araçtır. Seçilen dönem sayısı boyunca bir grafikteki yüksek ve düşük fiyatı belirleyerek mevcut destek ve direnç seviyelerini tespit etmek için kullanılırlar. Bugünün stratejisi için 20 dönem kullanacağız, yani kanallar 20 günlük en yüksek ve en düşük fiyatı belirlemek için kullanılacak.
EURJPY'nin fiyatı 200 MVA'nın üzerinde işlem gördüğünden, tüccarlar daha yüksek seviyelere doğru bir kırılmada çifti satın almak için yeni girişler belirlemek isteyeceklerdir. Donchian Kanalları tarafından 145,68'de belirlenen mevcut 20 Günün en yüksek seviyesi ile tüccarlar EURJPY'yi bu değerin bir pip üzerinde satın almak için bir giriş ayarlayabilir.
Bir düşüş trendinde satış pozisyonları başlatma süreci tam tersidir. Yine, aşağıda gösterilen AUD/NZD Günlük grafiğini tekrar ziyaret edeceğiz. Fiyat 200 MVA'nın altında olduğundan, tüccarlar fiyatın yeni bir 20 Günün en düşük seviyesini oluşturması durumunda çifti satmaya çalışacaklardır. Şu anda bu düşük seviye .8775'te bulunuyor ve tüccarlar bu değerin altında yeni satış pozisyonları başlatabilirler.
Risk ve Takip Eden Durakların Belirlenmesi
Herhangi bir stratejiyle işlem yaparken, durakların belirlenmesi ve riskin yönetilmesi göz önünde bulundurulmalıdır. Donchian Kanallarını kullanırken bu süreç basitleştirilebilir. Fiyatlandırma kanallarımızın (20 Günün en yüksek veya en düşük seviyesini temsil eden) nasıl bir destek veya direnç alanı olarak hareket ettiğini hatırlıyor musunuz? Bir yükseliş trendinde, fiyatın daha yüksek seviyelere çıkması ve bu değerin üzerinde kalması beklenir. Fiyat, yeni bir 20 Günün en düşük seviyesini temsil eden alt kanaldan geçerse, yatırımcılar uzun pozisyonlardan çıkmak isteyecektir. Tersine, bir düşüş trendinde, tüccarlar stop emirlerini mevcut 20 dönemin en yüksek seviyesine yerleştirmek isteyeceklerdir. Bu şekilde, tüccarlar yeni bir yüksekliğin yaratılması üzerine herhangi bir kısa pozisyondan çıkacaktır.
Yatırımcılar Donchian Kanallarını stoplarını takip etmek için bir mekanizma olarak da kullanabilirler. Trend devam ettikçe, tüccarlar stoplarını belirlenen kanalla birlikte hareket ettirebilirler. Bir stopu bu şekilde takip etmek, stopu pozisyonla güncellemenize ve trend devam ettikçe karı kilitlemenize olanak tanır.
newdigital, 2013.10.14 14:40
Fiyat Kanalları, fiyat kırılmalarına dayalı olarak alım ve satım sinyallerini belirlemek için yararlı bir teknik analiz göstergesidir.
- Üst Fiyat Kanalı: Kullanıcı tanımlı bir zaman aralığındaki en yüksek seviye.
- Alt Fiyat Kanalı: Kullanıcı tanımlı bir zaman aralığındaki en düşük değer.
Kullanıcı tanımlı zaman aralığı genellikle 20 dönemdir. Bir fiyat kanalının nasıl oluşturulduğunu daha iyi göstermek için Nasdaq 100 ETF (QQQQ) grafiği aşağıda gösterilmiştir:
Fiyat Kanalları esas olarak fiyat kırılmalarını belirlemek için kullanılır. Alım ve satım sinyalleri QQQQ'nun grafiğinde aşağıda gösterilmiştir:
Fiyat Kanalı Alış Sinyali
Fiyat üst bantların üzerinde kapandığında satın alın. Bu, direncin üzerinde bir kırılma satın almak gibidir, direnç sadece son 20 işlem gününün en yüksek seviyesi ne olursa olsun olur.Fiyat Kanalı Satış Sinyali
Fiyat alt bantların altında kapandığında satış yapın. Bu, desteğin altında bir kırılma satmak gibi olacaktır, ancak bu durumda destek, önceki 20 işlem gününün en düşük seviyesi neyse odur.
Fiyat Kanalları, hisse senetleri, vadeli işlemler veya döviz çiftleri satın almak ve satmak için takip etmesi kolay bir yöntem sunar.
Yüzde Çaprazlama Kanalı:
Kanalın orta çizgisinin önceki değerinden fiyatın yüzde sapmasına dayanan bir kanal.
Author: Nikolay Kositsin