Göstergeler: XMA-XN
Automated-Trading:Gösterge dosyalarının derlenmesi sırasında derleyici hata veriyor....lütfen yardım edin...
Yazar Nikolay Kositsin
Bu gösterge smoothalgorithms.mqh kütüphanesini kullanır ( kod tabanına eklenmiştir).
smoothalgorithms.mqh, \terminal_data_folder\MQL5\Include konumuna yerleştirilmelidir.
Filtre olarak tc'me ekledim, yazara çok teşekkürler.
XMA-XN:
Grafikteki çizgi sayısını değiştirme ve on ortalama alma yönteminden birini seçme özelliğine sahip yüz XMA hareketli ortalamadan oluşan bir fan.
Author: Nikolay Kositsin