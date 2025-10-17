Göstergeler: XMA-XN

Grafikteki çizgi sayısını değiştirme ve on ortalama alma yönteminden birini seçme özelliğine sahip yüz XMA hareketli ortalamadan oluşan bir fan.

Author: Nikolay Kositsin

 
Gösterge dosyalarının derlenmesi sırasında derleyici hata veriyor....lütfen yardım edin...
 
NEEO:
Gösterge dosyalarının derlenmesi sırasında derleyici hata veriyor....lütfen yardım edin ...

Bu gösterge smoothalgorithms.mqh kütüphanesini kullanır ( kod tabanına eklenmiştir).

smoothalgorithms.mqh, \terminal_data_folder\MQL5\Include konumuna yerleştirilmelidir.

 
Filtre olarak tc'me ekledim, yazara çok teşekkürler.
