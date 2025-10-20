Göstergeler: SilverTrend_HTF_Signal
Cehaletim için özür dilerim, HTF ne anlama geliyor?
Tam olarak bilmiyorum ... ama MTF çoklu zaman dilimi (gösterge) ise, HTF daha yüksek zaman dilimi ve LTF daha düşük zaman dilimidir.
çünkü bazı forumlarda "CCI: MTF HTF on LFT" (sistemin adı) hakkında bir sistem okuyordum :)
SilverTrend_HTF_Signal:
SilverTrend_HTF_Signal göstergesi, SilverTrend_Signal göstergesinden gelen bir işlem için trend yönünü veya bir sinyali, trend veya ticaret yönünün renkli bir göstergesiyle grafiksel bir nesne biçiminde görüntüler ve uyarılar veya ses sinyalleri verir.
Author: Nikolay Kositsin