Göstergeler: Yaşlı dürtü sistemi

Yeni yorum
 

Yaşlı dürtü sistemi:

Gösterge renkleri, trend yönüne bağlı olarak kırmızı, yeşil ve mavi mumlardır (hareketli ortalama ve MACD ile toplanır).

Yaşlı dürtü sistemi

Author: Nikolay Kositsin

 

Şerefe!

 
Teşekkür ederim plz ea exp impulse ticaret durdurma ve adım ekle plz teşekkür ederim :)
 

Bu MT5'e benzer herhangi bir MT4 göstergesi var mı?

 

Göstergelerin mükemmel kombinasyonu.

Bunu bir EA içinde ve bir DEMO hesabında test ediyorum. "Varsayılan" ayarlarla bile mükemmel sonuçlar gösteriyor.

 

Merhaba!

Çok iyi bir sistem, ama

MT5'in son sürümünde derlenmemiş.

Düzeltilebilir mi?

Dosyalar:
1.jpg  252 kb
 
Çok iyi, teşekkür ederim!
Yeni yorum