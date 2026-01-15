Kütüphaneler: MultiTester - sayfa 6
Şimdi fark ettim. Bu da nereden çıktı?
Şu anda Tester'da görüntülenen tarihler.
Aslında orada olması gerektiğinin farkındayım ama değil. Bu tarihleri programatik olarak almakla çok ilgileniyorum.
TesterDate, MultiTester tarafından ayarlanmamış bir tarihtir.
MultiTester'ı başlatabilirsiniz. Sonra yarıda kesebilirsiniz. Tester'daki tarihleri değiştirin. MultiTester'ı başlatın ve Tester'da değiştirdiğiniz tarihlerle devam edecektir. Yani mantıklı.
Danışmanları seçebilirsiniz.
Şimdi, EA'larınızın farklı sürümlerini kontrol etmeniz / karşılaştırmanız gerekiyorsa, benzer bir kaynak oluşturabilir, çoklu optimizasyon çalıştırabilir ve daha hoş şeyler yapabilirsiniz.
Anlaşıldığı üzere, böyle bir şey sembolleri aramak için değil (aynı zamanda uygun olmasına rağmen), Uzman Danışmanların karşılaştırmalı analizi için daha iyidir.
Bir elektrik kesintisi ile karşı karşıya.
Beni bu şeyi yazmaya teşvik ettiğiniz için teşekkür ederim.
fxsaber, 2019.08.04 21:00
Donma ile ilgili bir hata olan 2171'de birkaç saat süren karışıklıklarım vardı. Forumda 2174'ün çıktığını gördüm. MultiTester'ı durdurdum, EA'ları yeniden derledim ve MultiTester'ı başlattım. Ve durdurulduğu yerden devam etti. Beklenmedik derecede kullanışlıydı.
Araç setinizi neden kamu malı haline getirmeniz gerektiğine iyi bir örnek. Neyin yararlı olabileceğini dışarıdan görebilirsiniz.
İyi günler.
Küçük bir rahatsızlıkla karşılaştım.
Mesele şu ki "döngüler" ekledim. Varsayılan ayar 6 döngüdür. Bilirsiniz, bir karakterin optimizasyonu 6 kez yapıldığında gerçekleşir.
Bu yüzden, geçen gün Uzman Danışmanlarımdan birine ek bir sinyal bloğu ekledim. Tabii ki optimizasyonu çalıştırmaya karar verdim. 3 döngü ayarladım. Her şey çalışıyor, her şey yolunda. Ama! Bazı sembollerde Uzman Danışmanın neredeyse işe yaramaz olduğunu biliyordum. Boşalmıyor ama geri dönüş yok. Şimdi böyle bir sembole geldi, ilk döngü geçti ve sonuçlardan daha fazla optimizasyonun bir anlamı olmadığını görebiliyorum.
İşte bu noktada soru ortaya çıkıyor - ne yapmalı?
Öneri: Bunun gibi küçük bir panel olsaydı harika olurdu (üzgünüm, sanatçı değilim :)
Daha sonra, bu sembol için bir beklenti olmadığını görerek, sadece "Atla" düğmesine tıklayacağım, bu sembol kuyruktan çıkarılacak, mevcut optimizasyon durdurulacak ve bir sonraki sembolün optimizasyonu başlayacaktır.
Bu mümkün mü?
Not: Şu anda iki geçiş için daha beklemem gerekiyor ve geçişler bir saatten fazla sürüyor. İki saatten fazla zaman kaybı. Acınası ))))
Bu nedenle, istenmeyen karakter başladığında Test Cihazındaki Durdur düğmesine basmanız yeterlidir.
Bu bir seçenektir )))) Ancak, örneğin 10 döngü ayarlarsanız, Durdur düğmesine 9 kez basmanız gerekecektir. ))) Ve bir kez daha iyi olurdu (want)))).