Kütüphaneler: MultiTester - sayfa 5

Yeni yorum
[Silindi]  
fxsaber:

Benim için çok karmaşık, bu yüzden şimdilik yapmayacağım. Özellikle de değişiklikler olabileceği için

Anlıyorum. Ancak değişiklikler olacaksa, çok yakında kararlı bir sürüme gelmeyecektir ))))

 
Benim için çalışmıyor. Sanki eski sürüm kalmış gibi (yeni optimizasyon penceresi hariç). Uzman Danışman grafikte asılı kalıyor ve hiçbir şey olmuyor. Uyarılar penceresi görünmüyor. Görünüşe göre yanlış düğmelere basıyor.
[Silindi]  
Good Beer:
Benim için çalışmıyor. Sanki eski sürüm kalmış gibi (yeni optimizasyon penceresi hariç). Uzman Danışman grafikte asılı kalıyor ve hiçbir şey olmuyor. Uyarılar penceresi görünmüyor. Görünüşe göre yanlış düğmelere basıyor.

Yeni bir arşiv indirdiniz mi?

 
Сергей Таболин:

Anlıyorum. Sadece değişiklikler olacaksa, çok yakında kararlı bir sürüme gelmeyecektir))).

Sorun çözüldü.

 
Сергей Таболин:

Yeni arşivi indirdiniz mi?

Özür dilerim! Arşiv yeniydi, ancak başlangıç Uzman Danışmanını bir arşivde derledim ve başka bir arşivde çalıştırdım. Farklı klasörlerde aynı adlara sahip iki tane olduğu ortaya çıktı. Her şey çalışıyor! Mükemmel çalışmanız için teşekkürler fxsaber. Optimizasyon sekmesini kaldırmak bir zevkti. Onları manuel olarak nasıl kapatacağımı şimdiden hayal edebiliyorum.
[Silindi]  
@fxsaber, değişikliklerin hangi dosyada olduğunu söyleyebilir misiniz? Ben sadece değiştirirdim. ))))
 
Сергей Таболин:
@fxsaber, değişikliklerin hangi dosyada olduğunu söyleyebilir misiniz? Sadece bunu değiştirirdim. ))))

KB'de, güncellenen dosyalar her zaman listenin en altındadır. En alttaki iki.

[Silindi]  
fxsaber:

QB'de, güncellenen dosyalar her zaman listenin en altındadır. Alttaki iki.

Teşekkür ederim.

[Silindi]  
fxsaber:

Sorun çözüldü.

Bu gerçekten harika!!!

[Silindi]  

Şimdi fark ettim. Nereden geliyor bu?


123456789101112...55
Yeni yorum