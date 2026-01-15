Kütüphaneler: MultiTester - sayfa 5
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Benim için çok karmaşık, bu yüzden şimdilik yapmayacağım. Özellikle de değişiklikler olabileceği için
Anlıyorum. Ancak değişiklikler olacaksa, çok yakında kararlı bir sürüme gelmeyecektir ))))
Benim için çalışmıyor. Sanki eski sürüm kalmış gibi (yeni optimizasyon penceresi hariç). Uzman Danışman grafikte asılı kalıyor ve hiçbir şey olmuyor. Uyarılar penceresi görünmüyor. Görünüşe göre yanlış düğmelere basıyor.
Yeni bir arşiv indirdiniz mi?
Anlıyorum. Sadece değişiklikler olacaksa, çok yakında kararlı bir sürüme gelmeyecektir))).
Sorun çözüldü.
Yeni arşivi indirdiniz mi?
@fxsaber, değişikliklerin hangi dosyada olduğunu söyleyebilir misiniz? Sadece bunu değiştirirdim. ))))
KB'de, güncellenen dosyalar her zaman listenin en altındadır. En alttaki iki.
QB'de, güncellenen dosyalar her zaman listenin en altındadır. Alttaki iki.
Teşekkür ederim.
Sorun çözüldü.
Bu gerçekten harika!!!
Şimdi fark ettim. Nereden geliyor bu?