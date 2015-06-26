Kendinizi test cihazından uzun işlemleri kopyalamaktan nasıl korursunuz? - sayfa 8
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu aptalca ve tembel değil))
Kafanızın nasıl karışması gerektiğini hayal edin:
1. Tarihteki çubukların zamanını değiştiren bir komut dosyası yazın.
2. Yeni gerçek çubukların değiştirilen çubuklarla karışmaması için İnternet bağlantısını kesin.
3. Saati değiştirerek komut dosyasını çalıştırın.
4. Test etmeye başlayın. Anlaşmanın yönünü öğrenin.
5. Çubukların zamanını normale döndürmek için komut dosyasını çalıştırın.
6. İnternete bağlanın.
Burada bir bedava, bedava olmaktan çok uzaktır...
böyle bir komut dosyası zaten var)
Sanırım indirmek için ücretsiz yapabilirim)
Dürüst olmak gerekirse beyler, bence bu konunun tartışmasını boşuna başlattınız. Bence pek çoğu daha önce bunu yapmanın mümkün olduğunu düşünmedi bile, ama burada her şeyi tartıştınız ve insanlara harika bir fikir ve daha eski zaman dilimlerinde çalışan danışmanlara nasıl ödeme yapılmayacaklarını uygulamak için bir yol verdiniz.
böyle bir komut dosyası zaten var)
Sanırım indirmek için ücretsiz yapabilirim)
böyle bir komut dosyası zaten var)
Sanırım indirmek için ücretsiz yapabilirim)
bu sadece uzun vadeli ve orta vadeli stratejiler için, gün içi olanlar için bu yöntem işe yaramaz olabilir.
Başka ne senaryosu. Dosya sanal alanından alıntı arşivlerine erişim kapalı.
Evet, komut dosyası gerekli olmasa bile, son çubuğun zamanını manuel olarak değiştiriyoruz ve bu kadar ve İnternet devre dışıyken test ediyoruz.
aptal koruma, istenirse ve tarih dosyasının çubuklarındaki zamanı değiştirerek atlanabilir ..
Evet, katılıyorum, ancak gerçekten çok akıllı bir kullanıcı olmalı.
Yine de, bence, bir bilgisayarda "zamanı döndürmek" ve geçmiş dosyalarındaki çubukları değiştirmek, temelde farklı kullanıcı nitelikleridir.
Makul bir uzlaşma izlenmelidir.
Evet, komut dosyası gerekli olmasa bile, son çubuğun zamanını manuel olarak değiştiriyoruz ve bu kadar ve İnternet devre dışıyken test ediyoruz.
Son çubuk yuvarlanmayacak. Tüm geçmişi + diğer tüm sembollerin tarihini değiştirmek gerekli olacaktır, çünkü strateji testindeki uzmanın keyfi bir zaman serisine dönmesini kim engeller.
ne dersin
Vasili Sokolov :
Testin sonunda, en son belleğe alınanı özel bir dosyaya yazar.
ne dersin
Vasili Sokolov :
Testin sonunda, en son belleğe alınanı özel bir dosyaya yazar.
Bu doğru, son çubuğun zamanını değil, son zamanı kaydeder.