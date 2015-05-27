Karlı danışmanlar ise? - sayfa 8
Yazabilirim, ancak psikolojik bir an var ve çok fazla metin olacak (sadece genel bir ipucu), çünkü şamdan kalıpları, zaman çerçeveleri vb.
Düşüneceğim....
Herhangi bir TS fikri iki veya üç cümleyle açıklanabilir.
Yalan söylediğinizi söyleyebilirim, çünkü bu basit mantıksal zincirlerle ortaya çıkıyor:
1. " Burun basit bir fikir ama çok güzel " hakkında yazıyorsunuz.
2. Son gönderide yazdıklarınızı unutuyorsunuz "ve sonra Ostap acı çekti" - ağır metin hakkında saçmalık başladı, bunu açıklamanın başka yolu yok.
ps Bir konuda - öyle.
Memelere erişte asma, ha.
Tamam, yoruma cevap vereceğim.
Benim için, pratik deneyimime göre, fikir güzel (aynı zamanda, matematiksel modelin kendisi son derece karmaşıktır), açıkça basit ve basittir, ancak onu bir ipucu ile kitlelere ulaştırmak için geçmeniz gerekir. temel kavramlar (Seviye 2 nüansları) ve birçok şeyi açıklar.
Bir yıl önce, uzun süredir geliştirilmekte olan, modelleme için karlı, siparişlerin açılmasının noktaya dayandığı , mevcut anda piyasanın durumunu karakterize eden yerel sinyaller ve küçük çaplı bir sistem vardı. şimdiki an yakın mahalle. Reel piyasada, piyasa emirleri ile çalışırken bir kayıp birikiyordu.
Modellemede yaklaşımı değiştirmek zorunda kaldım, geleceği teslim ettim!! Emir defteri durumları (açılış emirleri modülü için, zorla kötüleşen giriş ve çıkış noktaları için), en büyük hacimli (Ask \ Bid) en kötü fiyatların 1 saniye içinde alındığı (herhangi biri ayarlanabilir) artı bir komisyon eklendi Bu satışlarda, pazara giriş/çıkış için Alış/Teklif fiyatları stratejileri belirlendi.
Aslında ipucu şu ki, piyasa emirleri (Piyasa Yürütme) ile çalışırken kayma olan anların nasıl kaldırılacağı sorusunu, işin gün içi olduğu, çizelgelerin sentetik değil, oluşturulmuş olduğu gerçeğine dayanarak düşünmeniz ve çözmeniz gerektiğidir. sipariş defteri durumlarının güncellemelerine göre (sunucu tarafında filtreler olmadan) Seviye 2 ....... dayalı bir sistem oluşturun
Açıklamayı düşündüğüm şey buydu .
Model birçok bileşen kullanır (sinir ağları komiteleri, spektral analiz, deterministik kaos, sau, para yönetimi için dinamik programlama ve diğer bazı konular)
Benim uygulamamdan - karmaşık bir şey yok - sadece doğru bir şekilde göndermeniz ve açıklamanız gerekiyor Ve asıl zorluğun yattığı yer burasıdır.
Ve sistem neye dayanıyor?
ps Konumumu açıklayacağım: bence bu, kapsamlı bir okul seviyesinden daha fazla matematik gerektirmez.
Yukarıda, L2 verilerini kullanarak FIX üzerinden işlem yapmaktan bahsediyordum.
Zaman ve ruh hali olacak, nedenini kısaca açıklayacağım, sinir ağı komiteleri, spektral analiz, deterministik kaos, sau, dinamik programlama ...... tüm bunlar tek bir modelde yer alıyor. Belki birileri L2'yi ısırmaya teşvik edilir. Gerçekten büyük para kolay gelmiyor.
ps hiçbir arbitraj stratejisi kullanılmaz, likit semboller içinde gösterge niteliğinde bir fiyat listesi ve analiz ile kesinlikle FX piyasasından bahsediyoruz.
Soru cevapsız kaldı, bu yöntemlerin kullanımının sözde pratik bir la-boo-da olmadığının kanıtı nerede?
Daniil Stolnikov :
Интересно - как это может красивая, тупорыло прямолинейная и простая идея быть чрезвычайно математически сложной?
Fermat teoremi
Aslında ipucu şu ki, piyasa emirleri (Piyasa Yürütme) ile çalışırken kayma olan anların nasıl kaldırılacağı sorusunu, işin gün içi olduğu, çizelgelerin sentetik değil, oluşturulmuş olduğu gerçeğine dayanarak düşünmeniz ve çözmeniz gerektiğidir. sipariş defteri durumlarının güncellemelerine göre (sunucu tarafında filtreler olmadan) Seviye 2 ....... dayalı bir sistem oluşturun
Açıklamayı düşündüğüm şey buydu .
Sorun nedir? Özellikle normal bir takas kesin pazarlarsa?
Kısacası tamir edilebilir. Ya da eleştirmeden. Ya da sorun bu değil.
Bunun modelle nasıl bir ilgisi var?
Başka bir soruyla ilgileniyorum - geliştirme maliyetleri karşılığını verdi mi?
Eh, elbette, sonunda, her şeyi (araştırma satırları) karıştırmayın, aksi takdirde yıllar ve kaynaklar boşa gidebilir, bu yüzden sizi kanıtlar konusunda anlıyorum. Tabii ki program arşivini yükseltebilir, hazır çözümlerin videolarını çekebilir ve insanları ateşe verebilirim ama o kadar çoktu ki, başkalarına pipet koymak için çok tembeldim.
Kendi kendine yapılan GUI'li resimlerin sadece dikkat dağıtıcı olduğunu düşünüyorum... en azından bir sonuç göstermek için.