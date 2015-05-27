Karlı danışmanlar ise? - sayfa 4

Daniil Stolnikov :
O zaman soruyu cevaplayın - neden tam olarak "gözle" yapılan tüm el sanatlarına sistematikleştirilmiş robotik tüketim mallarından çok daha fazla değer verilir? ))
Böyle bir "ürün" örneği - stüdyoda.
 
-Aleks- :

Kontrol etmeye çalıştığım şey bu - arka arkaya birçok kez hata yapmak kadar zor olduğu için para kazanma potansiyeli var. Her şey oldukça deneysel - garantili bir gelir elde etme fikrine dayanıyor, tek soru bunun için ne kadar paraya ve fona ihtiyaç duyulacağını bilmememiz.

Ahh ... Yani herhangi bir Ilan veya başka bir maymun, daha büyük bir depozito alın - ve hiçbir erik korkunç değildir. Bir keresinde, tam sayıları hatırlamıyorum diye düşündüm, ama sıralama şu şekilde: eğer tüm hayatın boyunca 100.000 martingal döngüsü yapacaksan, her birinde bahsi kazanırsan, o zaman hayatını kaybetmemek için Tüm bu süre boyunca %99 olasılıkla, yaklaşık 2^25-26 bahislik bir sermayeye sahip olmanız gerekir. Yani, 32M bahis yatırın - ve eriklerden korkmuyorsunuz, bir bahiste arka arkaya 100.000 kez kazanmanız neredeyse garanti.

 
-Aleks- :

0.1 depozito ile yılda yüzde kaç görmeyi bekliyorsunuz?

"0.1 depozito ile" ne anlama geldiğini anlamadım? Neyin onda biri?
 
-Aleks- :
Forumda robotlarımdan birinin 15 yıllık raporunu buldum https://www.mql5.com/en/forum/42287/page2#comment_1467580 . Ama demo çalışmalarında hala sadece test modunda.

Vay ! Evet, robotunuz "geleceğe bakmıyorsa" - o zaman beş dakikanız var Kase! Neden test moduna ve demoya ihtiyacınız var? En az 100$ bahis yapın - ve gidin.

Robot hangi prensipte çalışıyor, söyleyebilir misiniz?

 
George Merts :

TS'min Ilan ve diğerleri olmadığını başka nasıl açıklayacağımı bilmiyorum - TS'm 5 dakika boyunca günlük volatilite ile çalışıyor, lot bir ilerlemeye değil, kayıpların hacmine bağlı olarak hesaplanıyor ve girişe dayanıyor destek ve direnç seviyelerini kırma konusunda. Küresel fikir, fiyatın günde belirli sayıda puan düşmesi ve bunun da gelir getirmesidir.
 
George Merts :

Ve Martin'in çok fazla 0.01 ile sızmaması için ne kadar depoya (para olarak) ihtiyaç duyulduğunu Rusça olarak cevaplayabilir misiniz? Ve sonra jargonunuz net değil.
 
George Merts :
"0.1 depozito ile" ne anlama geldiğini anlamadım? Neyin onda biri?

Çok güzelsin.


George Merts'in fotoğrafı.

Vay ! Evet, robotunuz "geleceğe bakmıyorsa" - o zaman beş dakikanız var Kase! Neden test moduna ve demoya ihtiyacınız var? En az 100$ bahis yapın - ve gidin.

Robot hangi prensipte çalışıyor, söyleyebilir misiniz?

Gerçek hayatta emirlerle çalışırken aksaklıklar gözlemliyorum. Danışmanla çalışma henüz tamamlanmadı - tüm fikirler uygulanmadı, bu nedenle sadece demoda. İlke basittir - Mashka'yı kırarken (saatlik) trende göre çalışıyoruz. İşin sırrı filtreleme ve çıkış noktalarında.
 
George Merts :
Böyle bir "ürün" örneği - stüdyoda.
Daniil Stolnikov :
misal
Böyle bir 500 r'miz var.
 
Alexandr Murzin :
Böyle bir 500 r'miz var.
Çin pazarında mı?
123456789
