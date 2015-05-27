Karlı danışmanlar ise? - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
O zaman soruyu cevaplayın - neden tam olarak "gözle" yapılan tüm el sanatlarına sistematikleştirilmiş robotik tüketim mallarından çok daha fazla değer verilir? ))
Kontrol etmeye çalıştığım şey bu - arka arkaya birçok kez hata yapmak kadar zor olduğu için para kazanma potansiyeli var. Her şey oldukça deneysel - garantili bir gelir elde etme fikrine dayanıyor, tek soru bunun için ne kadar paraya ve fona ihtiyaç duyulacağını bilmememiz.
Ahh ... Yani herhangi bir Ilan veya başka bir maymun, daha büyük bir depozito alın - ve hiçbir erik korkunç değildir. Bir keresinde, tam sayıları hatırlamıyorum diye düşündüm, ama sıralama şu şekilde: eğer tüm hayatın boyunca 100.000 martingal döngüsü yapacaksan, her birinde bahsi kazanırsan, o zaman hayatını kaybetmemek için Tüm bu süre boyunca %99 olasılıkla, yaklaşık 2^25-26 bahislik bir sermayeye sahip olmanız gerekir. Yani, 32M bahis yatırın - ve eriklerden korkmuyorsunuz, bir bahiste arka arkaya 100.000 kez kazanmanız neredeyse garanti.
0.1 depozito ile yılda yüzde kaç görmeyi bekliyorsunuz?
Forumda robotlarımdan birinin 15 yıllık raporunu buldum https://www.mql5.com/en/forum/42287/page2#comment_1467580 . Ama demo çalışmalarında hala sadece test modunda.
Vay ! Evet, robotunuz "geleceğe bakmıyorsa" - o zaman beş dakikanız var Kase! Neden test moduna ve demoya ihtiyacınız var? En az 100$ bahis yapın - ve gidin.
Robot hangi prensipte çalışıyor, söyleyebilir misiniz?
Ahh ... Yani herhangi bir Ilan veya başka bir maymun, daha büyük bir depozito alın - ve hiçbir erik korkunç değildir. Bir zamanlar tam sayıları hatırlamıyorum diye düşünmüştüm ama sıralama şu şekilde: Tüm hayatınız boyunca 100.000 martingal döngüsü yapacaksanız, her birinde bahsi kazanırsınız, o zaman hayatınızı kaybetmemek için Tüm bu süre boyunca %99 olasılıkla, yaklaşık 2^25-26 bahislik bir sermayeye sahip olmanız gerekir. Yani, 32M bahis yatırın - ve eriklerden korkmuyorsunuz, bir bahiste arka arkaya 100.000 kez kazanmanız neredeyse garanti.
Ahh ... Yani herhangi bir Ilan veya başka bir maymun, daha büyük bir depozito alın - ve hiçbir erik korkunç değildir. Bir zamanlar tam sayıları hatırlamıyorum diye düşünmüştüm ama sıralama şu şekilde: Hayatınız boyunca 100.000 martingale döngüsü yapacaksanız, her birinde bahsi kazanırsınız, o zaman hayatınızı kaybetmemek için Tüm bu süre boyunca %99 olasılıkla, yaklaşık 2^25-26 bahislik bir sermayeye sahip olmanız gerekir. Yani, 32M bahis yatırın - ve eriklerden korkmuyorsunuz, bir bahiste arka arkaya 100.000 kez kazanmanız neredeyse garanti.
"0.1 depozito ile" ne anlama geldiğini anlamadım? Neyin onda biri?
Çok güzelsin.
Vay ! Evet, robotunuz "geleceğe bakmıyorsa" - o zaman beş dakikanız var Kase! Neden test moduna ve demoya ihtiyacınız var? En az 100$ bahis yapın - ve gidin.
Robot hangi prensipte çalışıyor, söyleyebilir misiniz?
Böyle bir "ürün" örneği - stüdyoda.
misal
Böyle bir 500 r'miz var.