Sen ve ben "farklı dillerde" konuşuyoruz.
Çapraz ticaret sonucunda sipariş silinebilir,
ve ORDER_STATE_CANCELED, "0" dönüş koduyla gelir.
Brokerin bununla hiçbir ilgisi yok.
MT5'in evrensel bir platform olduğunu anlıyorsunuz ve belirli bir ağ geçidinin koşullarına uyum sağlarken Broker (her broker) sunucu bölümünü kendi yöntemiyle kurar.
Broker programcısının yazdığı şey, sunucunun döndüreceği şeydir.
Bu nedenle sorunun doğrudan Broker'ın teknik destek servisi ile çözülmesi gerekir. Sadece sunucu tarafı günlükleri var, sadece durumu netleştirebilirler.
Bu durumda, herhangi bir üçüncü taraf gözlemci bunların gerçek dönüş kodları olduğundan bile emin olamaz, çünkü bu sizin kodunuz tarafından yazılır, ancak kod eklenmez.
Evet ve bu kadar hızlı işlevleri baskılar aracılığıyla kaydetmek çoğu zaman her şeyi verir. Durumu yeniden oluşturmak (zor olduğunu anlıyorum) ve tercihen bir dizgeye giriş yapmak ve ardından onu bir dosyaya atmak güzel olurdu.
Her durumda, tekrar ediyorum, Broker'ın SD'si olmadan çözemezsiniz.
Sevgili Nikolay!
HER komisyoncu programcısı "kendi" dönüş kodlarını yazarsa...
Ne olacağını düşün :)
Bozmayın, Broker'ın programcısı, lansman öncesi hazırlık sırasında sunucuyu bir kez yapılandırır ve yalnızca herhangi bir şeyi değil, yalnızca mevcut kümeden yapılandırır.
Ancak bir sunucu kurmak entelektüel bir şeydir, üretici olası seçenekler sunmuştur, ancak belirli yapılandırma şemalarını önceden geliştirmek zordur, her bir aracının hangi koşullara sahip olduğunu asla bilemezsiniz.
Bu nedenle, sunucu kısmı bu sefer aracının kendisinde yapılandırılır. Ve aracıyla iletişim kurmanızın ikinci nedeni, sunucu tarafı günlüklerinin olması ve yalnızca aracı böyle ve böyle söylediğinde, bu bir sunucu hatasıdır, MQ'ya zaten gidebilirsiniz, ancak bu durumda yapmazsınız' Artık endişelenmenize gerek yok, kendileri geliştiriciye dönecekler.
Broker yanıtı:
Tünaydın.
Hayır, bu ayar geliştiriciler tarafındadır.
Geçen yılın sonunda şu soru gündeme geldi:
Moskova Borsası hatalı işlemler için para cezası veriyor. Tam pozisyon http://fs.moex.com/files/4266 bağlantısında görüntülenebilir.
Örneğin, döviz cezaları:
İşlem tipi*
Yürütme sonucu (hata kodu)*
Q puanı
Sipariş Ekle
Çapraz ticaret gerçekleşti (31)
Q1
Yetersiz müşteri fonu (332)
Q2
Yetersiz aracı kurum fonları (333)
Q3
FOK teklifi eşleşmedi (4103)
Q4
DelSipariş
Başvuru bulunamadı (14)
S5
TaşıSipariş
Çapraz ticaret gerçekleşti (31)
Q6
Başvuru bulunamadı (50)
Q7
Yetersiz müşteri fonu (332)
Q8
Yetersiz aracı kurum fonları (333)
Q9
KullanıcıSiparişleri
İşlem başarıyla tamamlandı
ve hiçbir istek silinmedi.
Q10
MT5'te, "yetersiz müşteri fonu" iade kodu dışında, "ticaret sunucusu iade kodları"nda başka bir dönüş kodu yoktur.
MetaQuotes'tan aşağıdaki yanıt alındı :
Merhaba,
1. Ne yazık ki, değişim yanıt kodlarının şu veya bu biçimde çevrilmesi sorunu basit değildir ve bir dizi değişiklik gerektirir. En kabul edilebilir çözüm arayışı şu anda devam etmektedir. Büyük olasılıkla gerekli işlevsellik gelecek yıl içinde eklenecektir.
2. Hatalı işlemler tablosuna gelince, MT5 alım satım sunucusunun müşterinin alım satım taleplerinin (marj gereksinimlerinin kontrolü dahil) bir ön kontrolünü gerçekleştirdiği dikkate alındığında, aslında takasın reddi 2'de alınabilir. vakalar:
Her ikisi de pratik olarak olası değildir.
Samimi olarak,
Mihail Baturov
Alım Satım Sistemleri Kullanıcı Destek Departmanı Başkanı
Ticaret sistemlerini destekleme departmanı
Aracı kurum "AÇILIŞ"
Bazen, MQ, bazı cevaplar kafa karıştırıcıdır.
Misal:
MQ: " İkisi de pratikte olası değil. "
Ama neden bir başarısızlık olduğunu asla bilemezsiniz!
12 Mayıs 2015'te MGNT sembolü değişti (fiyat adımı 1'e eşit oldu,
fiyatlar tam sayı olmalıdır)
Aracı muhtemelen borsadaki değişiklikleri izlemiyor:
Uzman Danışmanımın dönüş kodları ile koruması yoksa,
o zaman birkaç saniye içinde binlerce işlem alırdım:
Ve böyle bir durum da "olasılık dışı" olmalıdır!
Sevgili geliştiriciler!
Lütfen cevap verin, ne zaman ödeyeceksiniz?
ticaret sunucusunun DÖNÜŞ KODLARINA dikkat ?
MT5 sunucusunda "hatalar" oluştuğunda veya değişim çöktüğünde aşağıdakiler gerçekleşir:
EA, MEVCUT bir siparişi silmek için emirler gönderir ve yanıt olarak
"Geçersiz istek" !!!! Ve uzman, sunucuyu silme emirleriyle "boşlaştırmaya" devam ediyor
emirler.
Sipariş GEÇERLİ ise nasıl yanlış istek olabilir???
Yine, gönderinin sürekli düzenlenmesi başladı. Sanki bundan, konu geliştiriciler için daha belirgin hale geliyor.
Servis masasında onları her gün çekiştirmeniz ve forumu görünmez güncellemelerle güncellememeniz daha iyi olur...
Günaydın Andrey!
Ve orada da kimse cevap vermiyor (hepsi "aldı").
Ve sen Andrey, MT5'teki hataları düzeltmeye karşısın ve
platformun ticaret işlevselliğini geliştirmek?