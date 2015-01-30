martingale övgü - sayfa 7
:-) Sanki onları önceden listeleyemezsiniz.... :-)))) Konu başlangıcına bakın...
İlk üçü profesyonel tüccarlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır ve dokunulmamalıdır.
Bir sistem bir, iki veya üç eleman değildir ..... o bir SİSTEM - ve hangi elemanlardan oluştuğu umrumda değil ..... sadece bir komplekste olsa - ÇALIŞTI ...
İçten yanmalı motorlarda veya elektrikli tahrikte ne düşünüyorsunuz - gerçek nedir -?
Gerçek şu ki, bir tanesi en tepedekilere daha çok kazandıracak.
Pek sevmediğim kelimeler kullanmışsınız. Lütfen bu durumda uzak duracağım.
Sanki onlardan biriymişsin gibi söylüyorsun ..... belki ... bu hayatta her şey olur ...... kelimelerle ilgili ..... şey ... muhtemelen ..... Ben yaşıyorum orman ... pencerenin dışında -35 ... burada onsuz - hiçbir şey ... onu arama ...
Pekala, dönüşlerinden rahatsız değilim ....... gerçi ... çevremde, sıraların yanlış anlaşılabilirdi ... ama sen burada değilsin .... ve ben orada değilim ....
Yoksa sadece kelimeler mi...
İçinizde bir bahar havası hissi ve hayattan dingin bir çocuksu neşe duymanızı engelleyen şey,
Hiçbir şey yoluna girmez.....
peki sen?
Benim için de bir şey yok. Öyleyse tüm unsurları yapmaya çalışın: düşünceler, kelimeler ve eylemler buna karşılık gelir. Ben bir ferman değilim, ama kötü dilemem.
Samimi olarak,
Her iki durumda da, sıkıcı :-)
Sorunlarınızı istiyorum! :)
Piyasada birçok kitap, birçok fikir, birçok fırsat - seçiminizi yapın.