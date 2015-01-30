martingale övgü - sayfa 2

izzatilla :
Orta derecede açgözlülük iyidir!
Ilımlılık ve açgözlülük kesişen kümeler değildir, IMHO
 
IvanIvanov :
Bu fikri genişletebilir misin? Google'da doğru şekilde arama yaptıysam, o zaman (Almanca)
Geiz ist geil "gayts ist gail" kelimenin tam anlamıyla "açgözlülük iyidir" anlamında "pahalı satın almayın"
transcendreamer :
Katılıyorum, daha az sigara iç.
pako :
Geiz ist geil "gayts ist gail" kelimenin tam anlamıyla "açgözlülük iyidir" anlamında "pahalı satın almayın"
"açgözlülük iyidir" - Bunu anladım, ama alışveriş konusunda bu benim için yeni bir şey .....
IvanIvanov :
bu sefer slogan, büyük bir elektrikli ekipman satıcısı "SATURN" idi.

https://de.wikipedia.org/wiki/Geiz_ist_geil

.

 
Google'ın yardımıyla - Hırs seni mutlu ediyor, cimri daha akıllı, açgözlülük havalı... Evet, düşünmeye değer
 
izzatilla :
Bu bir söz değil, ticaret ağı için bir reklam sloganıdır. Düşünmek.
 
Kendime aynı isimde başka bir blog sayfası yaptım, forumda bir şubeyi kopyalama riskini alacağım, belki biri için çatıyı tamir edebilirim, iş için alma, beğenin :-)

Blogumun topikstarter'ından alıntı yapıyorum

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----

İlk veri

çoğu kaybeder

Hipotez

Düşünmek herkes gibi değil

çiğneme

Uzun bir süre böyle bir düşünce sızdı, boş zamanı reçete etmenin bir yolu yoktu. Eh, bu metindeki noktalama işaretlerinin zarar göreceğine dikkat etmezseniz ve harfleri atlayabilirim .... o zaman bakış açımı belirtmemek için hiçbir neden yok.

İlk verileri atlama girişimi şu şekilde formüle edilebilir - piyasayla ilgili tüm yaygın ifadeler saçmalık!

Bir azınlığın düşüneceği gibi düşünmeye çalışmalısınız... ve aslında, görünüşe göre, oldukça basit.

Bu nedenle - piyasaya bakmaya çalışalım - tam tersi.

1) Trend bizim dostumuzdur - Flat bizim dostumuzdur. :-)

2) Durma, alma işleminden daha kısa olmalıdır - Alış, duraktan daha kısa olmalıdır :-)

3) Karlı pozisyonları tutun ve kaybedenleri örtün - Kaybedilen pozisyonları tutun ve karlı olanları daha hızlı örtün.

4) Kaybedilen pozisyonları tamamlamayın - Kaybedilen pozisyonları tamamlayın

5) Beşinci nokta bir alternatif oluşturamadı. eğer biri yapabilirse - minnettar olacağım - açgözlülük - yok eder. Beşinci nokta ile ilgili olarak, sanırım, mevduatlara banka faizinden daha fazla olan her şeyi tartışmak istiyorum. bu bizim ticaret alanımız, diğer her şey belli sınırlar içinde açgözlülük. Bir ruble alanında ve güncel olayların zemininde yaşıyorum. Daha önce yılda dolar olarak %10 olduğunu düşündüm, bu tam bir nishtyak, şimdi bir dolar mevduatında %20 olduğunu düşünüyorum, nishtyak, bu neden ......çünkü ruble mevduatlarında karlılığı engellemek.

Bir argüman olarak, tartışmalara, önerilere ve tartışmalara açık olarak sinyalime bakmayı öneriyorum.

Evet herkes gibi düşünmemek lazım orası kesin ama ben bu 5 maddeye katılmıyorum. Bunun nedeni, bu ifadeleri alarak herkesin düşündüğünün ötesine geçmemiş olmanızdır. Eski doğruları karşıtlarına dönüştürmemek, genel kabul görmüş olanlardan temelde farklı olan kendi doğrularımızı yaratmak gerekir. Kendinize ait bir şey yaratmanız gerekir ve başkaları için ne kadar net değilse (net değil ama aptalca değil), kazanma şansınız o kadar artar. Piyasalar hakkında kitaplar alırız, okuruz, çalışırız, forumlarda otururuz, iletişim kurarız, yeni bir şeyler öğreniriz ve sonra her şeyi kafamızdan çıkarır ve daha önce öğrendiğimiz saçmalıkların çoğuna güvenmeden ticaretimizi kurarız, geriye sadece ne kalırsa onu bırakırız. gerçekten sağlıklı!
 
Ve şimdi sırayla:
1) Trend yok, daire yok, bu sadece kitapların, diğer insanların görüşlerinin ve kene verilerinin zaman örneklemesinin size dayattığı bir yanılsamadır.
2) Kar, stop'tan büyük, düşük veya eşit olmamalıdır! Kar, stopla, belirli bir kârlı işlem yüzdesi ile istikrarlı bir + gireceğiniz şekilde ilgili olmalıdır. Kar hiç olmayabilir ve durma da! Durumun doğru izlenmesi şartıyla mevcut duruma göre ayarlanması daha iyidir.
