Test sırasında danışmanın çalışmalarını nerede izleyebileceğinizi söyleyin, yani MT4'te görebileceğiniz gibi sipariş vermek vb. tablo öyle değil!
sergey1294 :
пока нигде
Arama sekmesinde çok ihtiyaç duyulan Değiştirme ... SOS!
Pencerede hem arayabileceğiniz hem de değiştirebileceğiniz Ctrl + H de vardır:
Büyük merhamet! :-))
Derlemeden sonra, bazen "Hatalar" bölmesinde özel bir önemi olmayan uyarılar açılır. Bildiğiniz gibi, sarı bir üçgenle işaretlenmiştir. Örneğin, işaretli bir satırda bir uyarı görünmeyecek şekilde yapmak mümkün müdür?
Şöyle bir satır vereyim:
a=func(b);
Ardından, derleme sonrası uyarı şöyle görünecektir: başlatılmamış değişken 'b' olası kullanımı .
Görünmemesini ve bu satırı şu şekilde işaretlemesini istiyorum:
a=func(b); //#ok
Ve ortaya çıkmayacaktı...
Hayır, bunu yapmayacağız.
Aksine derleyici uyarılarının kapsamını genişleteceğiz.
Yazık ... IMHO, Editör daha esnek olurdu ...
Ancak böyle bir plan bir sorudur. Pencere ayırıcı yapılması planlanıyor mu? Bazen kod olmadan çalışmak çok sakıncalıdır :-((
Geçerli kodun bir kopyasıyla yeni bir pencere oluşturuyorum.
Sonuç olarak, her zaman aynı kod parçasına yerleştirilmiş 2 pencere alıyorum.
Kodun farklı bölümlerini, geçerli pencerede kod içinde hareket etmekten bağımsız olarak, farklı pencerelerde görebilmeniz için nasıl yapılır?
...Pencere ayırıcı yapılması planlanıyor mu? Bazen kod olmadan çalışmak çok sakıncalıdır :-((
