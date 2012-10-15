MetaEditör. Sorunlar ve çözümler. - sayfa 2
(){} nasıl yazdırdığıma bir örnek ve bunun sonucu (){})
Bir sorunum var, güvenli bir stil geliştirmek için çok zaman harcadım, sonuç olarak kapanış parantezini refleks olarak koydum.
Bu refleks braketi kaybetmemek için geliştirildi, açınca hemen kapanıyor ve ancak o zaman gerekli bilgileri bloğa giriyorum.
İlk dörtte hiçbir sorun yoktu ama ilk beşte böyle bir hata sürekli tırmanıyor (){}) ,
benim kendim parantezimi kapattığım ve ME ayrıca bir ekstra parantezin sonucu olarak bana yardımcı oluyor.
Ayrıca, böyle bir hata sürekli tırmanıyor ();) planlandığı gibi olmalı (); ayrıca genel olarak refleks hareketi.
Uzun zamandır bu şekilde çalıştığım ve oldukça akıcı yazdığım için kendimle hiçbir şey yapamıyorum,
sonuç olarak, satırın sonunda, normal kod yerine, bir sürü fazladan parantez içeren bir tür saçmalık olduğunu görüyorum. Çok sinir bozucu.
Cehenneme giden yol iyi niyetle gönderildiğinde durum tam olarak budur.
Bana bununla nasıl başa çıkacağımı söyle ???
Sevgili geliştiriciler, (mümkünse) kapanış parantezinin otomatik tamamlamasını nasıl devre dışı bırakabilirim ??????????????????
Araçlar - Seçenekler - Ekle() ve kapatma } ] ) ' "
Gerçekten de, hiçbir şey yardımcı olmazsa - yardımı okuyun.
Cevabınız için çok teşekkür ederim, çözüm bariz görünse de, kendim bulamadım,
belki ME'deki F1 düğmesine bastığınızda bu yardım görünür:
ve bahsettiğiniz kılavuza yapılan çağrı [help] [call help] düğmesinin altında gizlidir.
ve tıklamanın bir sonucu olarak bu kılavuz görünür:
her zaman tuşlara bastığım ve fare kullanmadığım için varlığından daha önce şüphelenmediğim
(Senin için aşikar olan şeyleri çiğnediğim için beni bağışla, bunu benden sonra gelecekler için yaptığımı kendin anlıyorsun).
MQL5 kılavuzu, düzenlenmekte olan kodda F1 tuşuna basıldığında açılır ve odak diğer arayüz öğelerindeyken aynı tuşa basıldığında MetaEditor kılavuzu açılır.
F1, yalnızca kod düzenleme penceresinde tıklandığında MQL5 yardımını çağırır.
Başka bir pencerede F1'e basarsanız, düzenleyicinin bağlam yardımı görünecektir.
Çok teşekkür ederim, şimdi tüm i noktalı.
PS Bu arada, her şey burada olduğu için,
Görünüşe göre metnin tepsiye katlanabileceği açıklandı, neden terk edildi ve daha sonra uygulanacak mı?
Görünüşe göre metnin tepsiye katlanabileceği açıklandı, neden terk edildi ve daha sonra uygulanacak mı?
Ne demek istiyorsun?
Bazı editörlerde olduğu gibi,
metnin bir bölümünü seçin, işlev tuşuna basın ve metin kaybolur,
çizgiler yukarı çekilir ve kenar boşluklarında görünür +
her şeyin geri yüklendiğine tıkladığınızda,
bu çizgiler hiçbir yere gitmiyor, sadece katlanıyor ve sadece görsel olarak orada değiller.
PS Örneğin, yalnızca bildirimi görünür bırakarak işlev gövdesini daraltabilirsiniz.