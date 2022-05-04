Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 115
Hayır, neden kişisel. Tüm bilgiler insanlar içindir.
Kayıt kodları:
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 543050
Kayıt Kodu: 3340471817
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 442420
Kayıt Kodu: 2065403403
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 142042
Kayıt Kodu: 2635829014
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 640150
Kayıt Kodu: 68915037
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 642952
Kayıt Kodu: 2182843955
------------------------------------
Ücretsiz bir sinyal alırsınız.
642952 - istemiyor. Gerisi iyi gibi...
geri kalanı - uğultu gibi:
genel olarak, bu tür mesajlar - TF-exp'i yükledikten sonra geçiş yapmadık:
Onları gerçekten mi çalıştırıyorsun?
Yapının en azından demoda biraz çalışması gerektiğine dair bir kısıtlamam var.
Tekrar başlat. Zaten çalışması gerekir.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
Optimizasyon parametrelerinin sayısı ile aracın kararlı çalışma süresi arasındaki ilişkiyi analiz ettiniz mi?
Numara.
İlk olarak, bir "parametrenin" ne olduğunu tanımlamak zordur. EMA döneminin açıkça bir parametre olduğunu varsayalım. Ve zaman çerçevesi? Ve zaman sınırı?
İkincisi ve gerçekten de, eğer çok fazla parametre varsa, o zaman tarihte ideal olarak çalışan ve gerçek hayatta hiç çalışmayan bir TS elde ederiz.
Bu nedenle, büyük olasılıkla, parametre sayısı için optimal bir değer vardır. Bu sayının 3 olduğunu okudum ve kesin olmak gerekirse, o zaman 2,8 ... ( doğal logaritmaların temeli ).
Ben böyle değerlendiriyorum.
Parametre sayısı iki olsun:
1. 10'luk artışlarla 10'dan 100'e kadar olan süre;
2. boolean - falanca kısıtlamayı kullanın veya kullanmayın.
bu durumda parametre seçeneklerinin sayısı N = 10*10*2 = 200 olacaktır.
N sayısı ne kadar büyükse, uyum o kadar olasıdır.
Biri N = 200, diğeri N = 1000 olmak üzere yaklaşık olarak aynı sayıda işlemle iki ticaret sisteminin optimizasyonunu gerçekleştirdik. Uyum olasılığı daha yüksektir ve bu nedenle ileriye daha az kararlı olacaktır - ikincide sistem.
Artı, yine de sistemin geriye dönük testte olumlu sonuçlar verdiği parametre aralıklarını değerlendirmeniz gerekiyor.
Örneğin, aynı N'ye sahip iki sistem. Arka testte biri %50 pozitif sonuç verdi, diğeri %30, bu nedenle ilki daha kararlı.
Deney başarısız oldu. Sinyaller moderatöründen bir mesaj alındı:
2019.06.10 21:00