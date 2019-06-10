"New Neural", MetaTrader 5 platformu için bir sinir ağı motorunun Açık Kaynak projesidir. - sayfa 25
Diferansiyel evrim yöntemi için bir kod örneğine ihtiyacınız varsa gönderebilirim. Yöntem oldukça basit. Küresel uç noktalar aranıyor.
Hayır, farklı söyledim.
test ve optimizasyon periyodu, örneğin kullanılıyorsa, kar al değeri kadar önemli bir sistem parametresidir. Ve verilerin bir kısmını kaldırmak veya sadece ağ yeniden eğitildi diye eklemek aptalca. O zaman kış bahçesinde bir şeyi düzeltmek daha iyidir (örneğin ağ topolojisini değiştirin). imha
TheXpert, teşekkürler, bir bakacağım
Beyler, programcılar, böyle bir sinir ağı oluşturun ve test etmeye başlayacağız.
Biraz programlıyor gibisin.
Size bir mesh dll vereyim ve nasıl kullanılacağını göstereyim (hiç de zor değil) ve siz de testler ve tartışma için bir model sağlıyorsunuz. Sonuçta, girdileri ve çıktıları yaratan sizsiniz, şebeke ne öğreneceği umurunda değil.
Doğru, ne yazık ki, sadece 4k için bir örnek verebilirim. Yankı ağı.
Henüz dll'nin kaynak kodlarını yaymak istemiyorum. Eğer korkuyorsanız, derleme için kaynak kodlarını güvenilir bir kişiye verebilirim.
Montajı (dllka + danışman) ayrıca genel görüntüleme için düzenleyebilirim.
10 yıl önce ağlara dahil olduysanız, bir şey söylemeden önce ilgili alandaki bilginizi tazelemelisiniz.
Tamam sen. MLP çalıştı ve yapmaya devam edecek.
Kavga etmeyelim beyler, bundan bahsediyorum.
Evet, henüz kimse yok.
Ancak, katmanlardaki nöronların sayısının neden azaldığını ve Örnekteki örnek sayısının neden arttığını anlamanız gerekir (öz her iki durumda da aynıdır - nöronların serbestlik derecelerinde bir azalma) - doğal olarak, yukarı belirli sınırlara kadar - ağ öğrenmeyi durdurana kadar.
Hiç kimse onunla basit bir şekilde nasıl çalışılacağını anlamıyorsa, bir nöro-motor yaratmaya yönelik bu Sisyphean çalışmasına kimin ihtiyacı var? Aptallar için motorla nasıl verimli çalışacaklarına dair faydalı ipuçları gibi başka bir kılavuz yazmak gerekecek gibi görünüyor. Aksi takdirde, sıradan kullanıcı-tüccarlardan gelen birçok suçlama düşecek: - "Nöro-motoru kullanıyorum ve mevduat gözlerimizin önünde eriyor - bir karmaşa, ne rezalet? Şikayet edeceğim!"
Bunun için yetkin birinin olması arzu edilir, ancak bir programcı değil.
Zaten geniş deneyim ve her birinizin arkanızda taşıdığı bagaj göz önüne alındığında, ne kadar isterseniz isteyin, artık bir uzay gemisi yapmaya gerek yok.
Arabaya da bisiklete de ihtiyacın yok, bir scooter yap. Basit, aptal, anlaşılır ve güvenilir. Bu, sizi bu aşamada en iyi yıldız gemisi yakıtının formülü hakkında tartışmaktan kurtaracaktır.
Çalışan bir scooter sahibi olma gerçeği dikkat çekecek. Süper görevi çözmeyecek mi? Gerekmez. Yeterince dikkat çekecek ve basit bir konuda uzlaşmaya varmanız daha kolay olacaktır.
Ticaret için neye ihtiyacım olduğunu formüle edeceğim. Diğer tüccarlar ekleyecektir.
...
Ne almak istersiniz.
Beyler, programcılar, böyle bir sinir ağı oluşturun ve test etmeye başlayacağız. Test sonuçlarını forumda yayınlayacağız ve tartışacağız. Bu yaklaşımla, tüccarlar ve programcılar kısa bir süre için her iki tarafın da anlayacağı bir dilde konuşmaya başlayacaklar.
Yukarıdakilerden, şu sonuca varıyorum:
üç blok olmalı
1 ön işleme birimi
2 Kuzey Amerika
3 işlem sonrası blok
ön işleme, gerekli verileri hazırlayacak ve girdilere dağıtacaktır.
NS aralarında sallanıyor
sonradan işleme, EA için hem örnek çıktıları hem de çıktıların yorumlanmasını içerir.
Ön işleme ve son işleme aynı sınıfta olmalıdır, aksi takdirde eğitim için girdileri ve çıktı örneklerini eşleştirmek zor olabilir, bu sınıf iki çıktı dizisini (girişler ve çıktılar) NN'ye aktarır, çıktı dizisi aracılığıyla dışa aktarılır birbirini dışlayan yöntemler (eğitim modunda salt okunur, salt çalışma kaydı modunda).
Böylece, kullanıcı sanal ön ve son işleme yöntemlerini kendisininkiyle doyurur, NS'yi pre_post_processing sınıfına bağlar ve sınıfı EA'dan çağırır. Expert Advisor'da, sınıf yalnızca sonradan işlenmiş verileri döndürür (verileri doğrudan pazar ortamından alır).
bir yerde buna benziyor.
Belki gelirim. Bir programcıyı kullanmıyorum, daha yüksek iki tane yok. Ama bir şey hayal ediyorum
Victor, yardım etmekten memnuniyet duyarız.
Kabul ediyorum. Haydi bu uzay gemileri, hadi bir scooter/bisiklet yapalım (onu icat etmenize gerek olmadığını, MQL'de uygulamanız gerektiğini tanıtacağım).
Kendimize belirli bir görev belirleyelim ve bunu mümkün olduğunca verimli bir şekilde nasıl çözeceğimizi düşünelim. Örneğin, MQL5'in ne olduğu konusunda olmadığımı düşünelim (ve OOP'a sadece "çaydanlık" düzeyinde aşinayım), NS'ye hiç rastlamadım (ama ya NS, bilmiyorum) Uzman sistemlerin ne olduğunu iyi anlamıyor vb.). Ama öte yandan, el ticareti yapabilirim ve belirli bir TS'ye sahip olabilirim.
Öyleyse, tüm bilgimin aşağıdakileri formüle etmek için yeterli olduğunu düşünelim:
1, belirli verilere dayanarak ve belirli kurallara göre (önceden bilinmeyen) belirli bir sinyal şeklinde belirli bir sonuç verecek bir sinir ağına ihtiyacım var. Çıkışta, aşağıdaki seçeneklerle ilgileneceğiz: al, sat, bekle.
2 Bu durumda, sinyaller çeşitli kaynaklardan gelmelidir. Örneğin, bunlar: basit mum kalıpları , standart göstergeler (CCI, MA, RSI, Stokastik, vb.), fiyat akışı ve bir tüccarın düşünebileceği diğer her şey olmalıdır.
3. Ağın mantığının ve işlevselliğinin hangi biçimde uygulanacağı ve ağın tam olarak nasıl eğitileceği önemli değildir (benim için NN'nin bir SİYAH / GRİ KUTU olduğunu varsayacağız). Ancak eğitim açısından, önceden hazırlanmış bir dosyadan (veya birkaç dosyadan) verilere göre, bir tüccarın / uzmanın bir ticaret hesabındaki eylemleri hakkında eğitim almanın mümkün olması önemlidir (belki başka olacaktır). seçenekler).
4. Kurallar dizisinin bir dosyaya kaydedilebilmesi ve gerekirse ondan yüklenmesi gerekir.
Yukarıdakilere dayanarak, "iki" nöron katmanından oluşacak bir sinir ağı elde etmeniz gerekir (unutmayın ki ben bir çaydanlıkım!):
a) İlk katman, birincil sinyali analiz eden nöronlardan oluşur (göstergeler, mum kalıpları, tırnak akışı vb.). Basitleştirilmiş bir versiyonda, her nöron yalnızca bir giriş kaynağını işler. çıktıda üç seçenek alıyoruz - al, sat, bekle.
b) Bir veya daha fazla "ilk" seviye nörondan kodlanmış bir sinyal (al, sat, bekle) alır. Kurallara dayalı olarak, tek bir sinyal üretir.