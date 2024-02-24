Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3362
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hayır, böyle bir sorun yaşamadım.Bir süre boşta kalırsa, hesaplama çekirdeği kesinlikle kapanıyor demektir
Evet, çoktan okudum.
Dizüstü bilgisayarlar Colab'ı ne kadar süre çalıştırabilir?
Colab etkileşimli hesaplamaya öncelik verir. Boşta kalırsanız çalışma süresi sona erecektir.
Colab'ın ücretsiz sürümünde dizüstü bilgisayarlar, kullanılabilirliğe ve kullanım düzeninize bağlı olarak en fazla 12 saat çalışabilir. Colab Pro, Pro+ ve Kullandıkça Öde, bilgi işlem birimlerinizin dengesine bağlı olarak bilgi işlem kaynaklarının daha fazla kullanılabilirliğini sunar.
Genel olarak dizüstü bilgisayarlar, kullanılabilirliğe ve kullanım alışkanlıklarınıza bağlı olarak 12 saate kadar veya daha kısa süre çalışabilir. Pro, Pro+ veya Kullandıkça Öde planlarındaki mevcut bilgi işlem birimlerini tüketirseniz sunucu tarafının çalışmayı durdurmasını bekleyebilirsiniz.
Colab Pro+, yeterli hesaplama biriminiz varsa 24 saate kadar sürekli kod yürütmeyi destekler. Kapalı kalma süresi zaman aşımları yalnızca kod yürütme sonlandırılırsa uygulanır.
GCP Marketplace 'ten özel bir sanal makine satın alarak tüm çalışma zamanı kısıtlamalarını ve kesinti zaman aşımlarını tamamen rahatlatabilirsiniz.
OOS yorumları konusunda.
Sağda OOS mükemmel, solda ise çok kötü. Bu tür bir "sağlamlığın" nasıl değerlendirileceği belirsizdir. 6K örtüşmeyen pozisyon.
OOS yorumlamaları konusunda.
Sağda OOS mükemmel, solda ise çok kötü. Böyle bir "sağlamlığın" nasıl değerlendirileceği belirsizdir. 6K örtüşmeyen pozisyon.
Ne demek "örtüşmeyen pozisyonlar"?
Bu sadece rastgeleliktir. Bu durumda Sample'dan önceki sonucun Sample'dan sonraki sonuçla aynı olduğu bir sonuca sahip olmak da rastgeledir ve bunun tersi de geçerlidir.
"Çakışmayan pozisyonlar" derken neyi kastediyorsunuz?
Herhangi bir anda, pozisyon sayısı birden fazla değildir.
Herhangi bir zamanda, pozisyon sayısı birden fazla değildir.
ahahahahahahahaha
OOS yorumlamaları konusunda.
Sağda OOS mükemmel, solda ise çok kötü. Böyle bir "sağlamlığın" nasıl değerlendirileceği belirsizdir. 6K örtüşmeyen pozisyon.
OOS yorumlamaları konusunda.
Sağda OOS mükemmel, solda ise çok kötü. Böyle bir "sağlamlığın" nasıl değerlendirileceği belirsizdir. 6K örtüşmeyen pozisyon.
1) Böyle bir köleliği kötü değerlendirmek gerekir.
Aslında, grafikte sistemin bir farklı durumunu görmemiz gerekirken üç farklı durumunu açıkça görüyoruz.
TC durumlarını görmüyorum. Bu sadece optimizasyondan sonra en iyi setin geriye dönük test denge grafiğidir.
Beş parça.
Maxim Dmitrievsky #:
Ну слева связь индикаторов к сделкам осталась, но удрейфоввла. Тренд изменился или что там. Условно годная ТС, если связь в будущем будет такой же как справа. Но на нее много не надо ставить, наверное.
Her şeyi bu şekilde açıklayabilirsiniz. Açıkçası, söyleyecek somut bir şey yok. Ben bunun bir ayarlama olduğunu düşünüyorum. Çünkü sola doğru "kaymanın" başlangıcı Örnek başlangıç noktasıyla çok örtüşüyor. Böyle bir durumda OOS elbette açıklanabilir.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum
Ticarette Makine Öğrenimi: Teori, Modeller, Uygulama ve Algoritma Ticareti
Anatoli Kazharski, 2024.01.03 18:52
Bu sadece rastgeleliktir. Sample'dan önce bir sonuç varken, Sample'dan sonra bu durumda olduğu gibi şans eseri bir sonuç da alabilirsiniz veya tam tersi de olabilir.
Bu aynı zamanda EURUSD. Sağdaki OOS, 2023'ün son dört ayıdır. Optimizasyon - 2023'ün geri kalanı.
Herhangi bir TC durumu görmüyorum. Bu sadece optimizasyondan sonra en iyi setin geriye dönük test denge grafiğidir.
Aslında devletler, üç tane normal ticaret var, çok iyi ve sadece iyi
Beş parça.
değerler sabit mi yoksa dinamik mi?