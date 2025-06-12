Göstergeler: Relative Strength Index (RSI) - sayfa 2
Çabalarınız için çok teşekkür ederim.
Bu kalıpları otomatik olarak tanıyan herhangi bir gösterge biliyor musunuz?
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum
Finans Videosunda İlginç Bir Şey Nisan 2014
newdigital, 2014.04.21 17:09RSI Göstergesi Nasıl Kullanılır
Göreceli Güç Endeksinin temellerini yaklaşık 6 dakikada öğrenin!
Bu RSI göstergesi, menkul kıymetin mevcut fiyatını geçmiş performansıyla karşılaştırarak bir piyasanın fiyat hareketinin gücünü ve hızını ölçen, yaygın olarak kullanılan bir momentum osilatörüdür. RSI, aşırı alım ve aşırı satım alanlarını, destek ve direnç seviyelerini ve potansiyel giriş ve çıkış sinyallerini belirlemek için kullanılabilir.
Güzeldi, Sergey!
Sapma sona erdiğinde uyarı veren ve yeniden boyamayan uzun bir sapma göstergesi bilen var mı? Teşekkürler.
Farklılık sona erdiğinde ve yeniden boyanmadığında uyarı veren bir gösterge bilen var mı? teşekkürler.