Göstergeler: Bollinger Bands ®

Merhaba, Metatrader'da Bollinger Bantları seviye çizgilerinin nasıl hesaplandığını bilen var mı lütfen?
Bir EA'da kullanmak için bu değerlere ihtiyacım var ama onlara nasıl ulaşacağımı bilmiyorum.
Aşağıdaki baskı standart bir yapılandırmaya aittir. Dönem 20, Ofsetler 2, Kapanış fiyatına uygulanan Ofset 0.
Ve +2 (üst beyaz çizgi) ve -2 (alt beyaz çizgi) koyduğum seviyeler.
@Rodolfo Andrade #: Metatrader'da Bollinger Bantları seviye çizgileri nasıl hesaplanır, lütfen?
"Bollinger Bantları,standart sapmanın oranla (genellikle ±2,0) çarpımından hesaplanan bantlara sahip basit bir hareketli ortalamadan (SMA) başka bir şey değildir.
Başka bir deyişle...
Ekstra seviyeler de aynı şekilde hesaplanır.SMA ± StdDev * Rácio
Bollinger Bands ®:
Bollinger Bands ® (BB) göstergesi, Envelopes göstergesine benzerdir. Tek fark, Envelopes'un bantlarının hareketli ortalamadan sabit bir mesafe (%) uzağa çizilmesi, Bollinger Bands'ın bantlarının ise hareketli ortalamadan belirli bir standart sapma uzağa çizilmesidir.
Yazar: MetaQuotes