"MQL5 Cookbook: ОСО Talimatları" makalesi için tartışma - sayfa 2

Tüm talimatları izledim ancak OCO Klasörü MT5 Navigator'ımda görünmüyor, hatta yenilemeyi bile denedim
 

Doğru şekilde çalışmasını sağladım. Kod herhangi bir hata veya uyarı olmadan derleniyor.

Derlemek için adımlar:

  1. Kaynak kodunu makaleden indirin.
  2. Tüm içeriği yeni bir klasöre çıkarın (benim durumumda buna "OCO EA" adını verdim)
  3. MT5'i açın
  4. MT5 veri klasörünü açın
  5. "Uzmanlar" klasörünü açın
  6. "Uzmanlar" klasörüne "OCO EA" klasörünü yapıştırın
  7. MQL5 IDE'yi açın (F4 tuşuna basarak doğrudan MT5'ten veya Araçlar -> MetaQuotes Dil Editörü menüsünden açabilirsiniz)
  8. IDE açıldıktan sonra, "Experts" klasöründe bulunması gereken "OCO EA" klasöründeki dosyaların her birini açın. Her bir dosyayı derlemeniz gerekir.
  9. MT5'i açın ve yeni "OCO EA" klasörü "Navigator "daki "Experts" bölümünde görünmelidir.
  10. "panel_oco_ea" dosyasını bir grafiğin üzerine sürükleyin.
  11. Keyfini çıkarın!


derlemenin ekran görüntüsü:



eğer doğru yaparsanız MT5'inizde buna benzer bir şey görebilmelisiniz:





Dosyalar:
OCO_EA.zip  197 kb
 
vijanda # :
Tüm talimatları izledim, ancak OCO klasörü MT5 Navigator'ımda görünmüyor, hatta güncellemeye çalıştım.
Adım adım kontrol edin.
