"Piyasada Etkili Bir Ürün Sunumu İçin İpuçları" makalesi için tartışma - sayfa 11
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu yazının güncel olmadığını ve yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Ürün kartında zaten farklı bilgiler var. Ve uygun olmayan ekran görüntüsü boyutları için ürün derecelendirmesi muhtemelen düşürülür 😒