"Piyasada Etkili Bir Ürün Sunumu İçin İpuçları" makalesi için tartışma - sayfa 11

Lütfen biri MT4 ve diğeri MT5 içinse aynı ada sahip 2 ürün yayınlamayı mümkün kılın. Farklı bölümlerdedirler ve dosya uzantısı (.ex4, .ex5) bunu benzersiz bir şekilde belirler. Ayrıca "MT4" , "MT5 için" , "V5" ... gibi isimlerdeki bilgi çöpü sadece müdahale eder.
 
Для каждого продукта в MetaTrader Маркете разрешается добавить до 12 скриншотов размером 640х480 пикселей.

Bu yazının güncel olmadığını ve yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Ürün kartında zaten farklı bilgiler var. Ve uygun olmayan ekran görüntüsü boyutları için ürün derecelendirmesi muhtemelen düşürülür 😒


