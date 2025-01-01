DokümantasyonBölümler
"Fibonacci Zaman Dilimleri" grafik nesnesini oluşturur.

bool  Create(
   long      chart_id,     // çizelge tanımlayıcısı
   string    name,         // nesne ismi
   int       window,       // çizelge alt-penceresi
   datetime  time1,        // ilk zaman koordinatı
   double    price1,       // ilk fiyat koordinatı
   datetime  time2,        // ikinci zaman koordinatı
   double    price2        // ikinci fiyat koordinatı
   )

Parametreler

chart_id

[in]  Çizelge tanımlayıcısı (0 değeri mevcut çizelgeyi temsil eder).

name

[in]  Oluşturulacak nesnenin benzersiz ismi.

window

[in]  Çizelge alt-pencere numarası (0 değeri ana pencereyi temsi eder).

time1

[in]  Birinci tutturma noktasının zaman koordinatı.

price1

[in]  Birinci tutturma noktasının fiyat koordinatı.

time2

[in]  İkinci tutturma noktasının zaman koordinatı.

price2

[in]  İkinci tutturma noktasının fiyat koordinatı.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.