MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects ChannelsCChartObjectChannelCreate 

Create

Crea oggetto grafico "Canale Equidistante" .

bool  Create(
   long      chart_id,     // identificatore chart
   string    name,         // nome dell'oggetto
   int       window,       // finestra chart
   datetime  time1,        // coordinate tempo del primo punto di ancoraggio
   double    price1,       // coordinate prezzo del primo punto di ancoraggio
   datetime  time2,        // coordinate tempo del secondo punto di ancoraggio
   double    price2,       // coordinate prezzo del secondo punto di ancoraggio
   datetime  time3,        // coordinate tempo del terzo punto di ancoraggio
   double    price3        // coordinate prezzo del terzo punto di ancoraggio
   )

Parametri

chart_id

[in]  Chart ID (0 – corrente chart).

name

[in] Un nome unico dell'oggetto da creare.

window

[in] Numero finestra Chart (0 - finestra principale).

time1

[in] Coordinate temporali del primo punto di ancoraggio.

price1

[in] Coordinate prezzo del primo punto di ancoraggio.

time2

[in] Coordinate temporali del secondo punto di ancoraggio.

price2

[in] Coordinate prezzo del secondo punto di ancoraggio.

time3

[in]  Coordinate Temporali per il terzo punto di ancoraggio.

price3

[in]  Coordinate Prezzo per il terzo punto di ancoraggio.

Valore di ritorno

true - successo, false - errore.