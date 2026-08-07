- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
72 (70.58%)
Убыточных трейдов:
30 (29.41%)
Лучший трейд:
7.82 USD
Худший трейд:
-3.60 USD
Общая прибыль:
89.42 USD (8 907 pips)
Общий убыток:
-30.98 USD (2 982 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (5.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.86 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
1.15%
Макс. загрузка депозита:
2.39%
Последний трейд:
43 минуты
Трейдов в неделю:
74
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
11.85
Длинных трейдов:
73 (71.57%)
Коротких трейдов:
29 (28.43%)
Профит фактор:
2.89
Мат. ожидание:
0.57 USD
Средняя прибыль:
1.24 USD
Средний убыток:
-1.03 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.87 USD (2)
Прирост в месяц:
5.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.79 USD
Максимальная:
4.93 USD (0.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.47% (4.89 USD)
По эквити:
0.70% (7.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sv1
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sv1
|5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.82 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +5.33 USD
Макс. убыток в серии: -4.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
800 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
0%
102
70%
1%
2.88
0.57
USD
USD
1%
1:400