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Ervan Chandra Gunawan

TRADINGMATIC SIGNAL CT

Ervan Chandra Gunawan
Ervan Chandra Gunawan

Ervan Chandra Gunawan

0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 800 USD в месяц
прирост с 2026 6%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
72 (70.58%)
Убыточных трейдов:
30 (29.41%)
Лучший трейд:
7.82 USD
Худший трейд:
-3.60 USD
Общая прибыль:
89.42 USD (8 907 pips)
Общий убыток:
-30.98 USD (2 982 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (5.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.86 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
1.15%
Макс. загрузка депозита:
2.39%
Последний трейд:
43 минуты
Трейдов в неделю:
74
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
11.85
Длинных трейдов:
73 (71.57%)
Коротких трейдов:
29 (28.43%)
Профит фактор:
2.89
Мат. ожидание:
0.57 USD
Средняя прибыль:
1.24 USD
Средний убыток:
-1.03 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.87 USD (2)
Прирост в месяц:
5.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.79 USD
Максимальная:
4.93 USD (0.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.47% (4.89 USD)
По эквити:
0.70% (7.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sv1 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sv1 58
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sv1 5.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.82 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +5.33 USD
Макс. убыток в серии: -4.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Open entry by signal from Indikator AI X-MEN
Нет отзывов
2026.08.07 23:59
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 23:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TRADINGMATIC SIGNAL CT
800 USD в месяц
6%
0
0
USD
1.1K
USD
2
0%
102
70%
1%
2.88
0.57
USD
1%
1:400
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