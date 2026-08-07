- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
151
盈利交易:
107 (70.86%)
亏损交易:
44 (29.14%)
最好交易:
7.82 USD
最差交易:
-3.60 USD
毛利:
135.94 USD (13 546 pips)
毛利亏损:
-40.47 USD (3 877 pips)
最大连续赢利:
8 (5.33 USD)
最大连续盈利:
16.58 USD (6)
夏普比率:
0.42
交易活动:
1.15%
最大入金加载:
2.39%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
109
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
19.37
长期交易:
122 (80.79%)
短期交易:
29 (19.21%)
利润因子:
3.36
预期回报:
0.63 USD
平均利润:
1.27 USD
平均损失:
-0.92 USD
最大连续失误:
2 (-4.87 USD)
最大连续亏损:
-4.87 USD (2)
每月增长:
9.55%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.79 USD
最大值:
4.93 USD (0.48%)
相对跌幅:
结余:
0.47% (4.89 USD)
净值:
1.08% (11.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sv1
|95
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sv1
|9.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.82 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +5.33 USD
最大连续亏损: -4.87 USD
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订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月800 USD
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
0%
151
70%
1%
3.35
0.63
USD
USD
1%
1:400