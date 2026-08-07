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Сигналы / MetaTrader 5 / Terra 80k EUR
Volodymyr Babak

Terra 80k EUR

Volodymyr Babak
Volodymyr Babak

Volodymyr Babak

5 (3)
👋 Hi, I'm Vladimir — algorithmic developer with over 6 years in the real trading background.
My goal is pretty simple, but not easy — building EAs good enough that people come back.
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1 продукт 3 сигнала 2 темы 1 комментарий
0 отзывов
25 недель
0 / 0 USD
0%
MAGroup-MT
1:100

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
45 (78.94%)
Убыточных трейдов:
12 (21.05%)
Лучший трейд:
471.88 EUR
Худший трейд:
-267.35 EUR
Общая прибыль:
6 532.87 EUR (12 229 pips)
Общий убыток:
-1 444.49 EUR (3 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (2 472.14 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 472.14 EUR (19)
Коэффициент Шарпа:
0.71
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
10.70
Длинных трейдов:
15 (26.32%)
Коротких трейдов:
42 (73.68%)
Профит фактор:
4.52
Мат. ожидание:
89.27 EUR
Средняя прибыль:
145.17 EUR
Средний убыток:
-120.37 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-474.76 EUR)
Макс. убыток в серии:
-474.76 EUR (2)
Прирост в месяц:
1.80%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.52 EUR
Максимальная:
475.53 EUR (0.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZDLMAX 35
NZDCADLMAX 13
AUDCADLMAX 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZDLMAX 2.3K
NZDCADLMAX 2K
AUDCADLMAX 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZDLMAX 3.4K
NZDCADLMAX 3.2K
AUDCADLMAX 2.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +471.88 EUR
Худший трейд: -267 EUR
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 472.14 EUR
Макс. убыток в серии: -474.76 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MAGroup-MT" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.07 20:58
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 15.79% of days out of the 171 days of the signal's entire lifetime.
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