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- Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
45 (78.94%)
Убыточных трейдов:
12 (21.05%)
Лучший трейд:
471.88 EUR
Худший трейд:
-267.35 EUR
Общая прибыль:
6 532.87 EUR (12 229 pips)
Общий убыток:
-1 444.49 EUR (3 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (2 472.14 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 472.14 EUR (19)
Коэффициент Шарпа:
0.71
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
10.70
Длинных трейдов:
15 (26.32%)
Коротких трейдов:
42 (73.68%)
Профит фактор:
4.52
Мат. ожидание:
89.27 EUR
Средняя прибыль:
145.17 EUR
Средний убыток:
-120.37 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-474.76 EUR)
Макс. убыток в серии:
-474.76 EUR (2)
Прирост в месяц:
1.80%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.52 EUR
Максимальная:
475.53 EUR (0.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZDLMAX
|35
|NZDCADLMAX
|13
|AUDCADLMAX
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZDLMAX
|2.3K
|NZDCADLMAX
|2K
|AUDCADLMAX
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZDLMAX
|3.4K
|NZDCADLMAX
|3.2K
|AUDCADLMAX
|2.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +471.88 EUR
Худший трейд: -267 EUR
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 472.14 EUR
Макс. убыток в серии: -474.76 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MAGroup-MT" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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