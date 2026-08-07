- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
57
盈利交易:
45 (78.94%)
亏损交易:
12 (21.05%)
最好交易:
471.88 EUR
最差交易:
-267.35 EUR
毛利:
6 532.87 EUR (12 229 pips)
毛利亏损:
-1 451.84 EUR (3 044 pips)
最大连续赢利:
19 (2 472.14 EUR)
最大连续盈利:
2 472.14 EUR (19)
夏普比率:
0.71
交易活动:
16.36%
最大入金加载:
8.88%
最近交易:
39 几分钟前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
10.68
长期交易:
15 (26.32%)
短期交易:
42 (73.68%)
利润因子:
4.50
预期回报:
89.14 EUR
平均利润:
145.17 EUR
平均损失:
-120.99 EUR
最大连续失误:
2 (-474.76 EUR)
最大连续亏损:
-474.76 EUR (2)
每月增长:
1.80%
年度预测:
21.89%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
1.52 EUR
最大值:
475.53 EUR (0.91%)
相对跌幅:
结余:
0.91% (477.13 EUR)
净值:
1.18% (947.27 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZDLMAX
|35
|NZDCADLMAX
|13
|AUDCADLMAX
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZDLMAX
|2.3K
|NZDCADLMAX
|2K
|AUDCADLMAX
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZDLMAX
|3.4K
|NZDCADLMAX
|3.2K
|AUDCADLMAX
|2.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +471.88 EUR
最差交易: -267 EUR
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +2 472.14 EUR
最大连续亏损: -474.76 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MAGroup-MT 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月599 USD
10%
0
0
USD
USD
80K
EUR
EUR
24
98%
57
78%
16%
4.49
89.14
EUR
EUR
1%
1:100