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Volodymyr Babak

Terra 80k EUR

Volodymyr Babak
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5 (3)
👋 Hi, I'm Vladimir — algorithmic developer with over 6 years in the real trading background.
My goal is pretty simple, but not easy — building EAs good enough that people come back.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
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  • 成长
  • 结余
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  • 提取
交易:
57
盈利交易:
45 (78.94%)
亏损交易:
12 (21.05%)
最好交易:
471.88 EUR
最差交易:
-267.35 EUR
毛利:
6 532.87 EUR (12 229 pips)
毛利亏损:
-1 451.84 EUR (3 044 pips)
最大连续赢利:
19 (2 472.14 EUR)
最大连续盈利:
2 472.14 EUR (19)
夏普比率:
0.71
交易活动:
16.36%
最大入金加载:
8.88%
最近交易:
39 几分钟前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
10.68
长期交易:
15 (26.32%)
短期交易:
42 (73.68%)
利润因子:
4.50
预期回报:
89.14 EUR
平均利润:
145.17 EUR
平均损失:
-120.99 EUR
最大连续失误:
2 (-474.76 EUR)
最大连续亏损:
-474.76 EUR (2)
每月增长:
1.80%
年度预测:
21.89%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
1.52 EUR
最大值:
475.53 EUR (0.91%)
相对跌幅:
结余:
0.91% (477.13 EUR)
净值:
1.18% (947.27 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZDLMAX 35
NZDCADLMAX 13
AUDCADLMAX 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZDLMAX 2.3K
NZDCADLMAX 2K
AUDCADLMAX 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZDLMAX 3.4K
NZDCADLMAX 3.2K
AUDCADLMAX 2.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +471.88 EUR
最差交易: -267 EUR
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +2 472.14 EUR
最大连续亏损: -474.76 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MAGroup-MT 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.12 17:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.12 07:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.11 11:32
Share of trading days is too low
2026.08.07 20:58
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 15.79% of days out of the 171 days of the signal's entire lifetime.
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