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Сигналы / MetaTrader 5 / Eagle Ascent
Wojciech Andrzej Kusztal

Eagle Ascent

Wojciech Andrzej Kusztal
Wojciech Andrzej Kusztal

Wojciech Andrzej Kusztal

0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 18%
TickmillEU-Live
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
19 (30.64%)
Убыточных трейдов:
43 (69.35%)
Лучший трейд:
29.83 USD
Худший трейд:
-13.65 USD
Общая прибыль:
340.05 USD (34 000 pips)
Общий убыток:
-269.69 USD (26 948 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (43.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.79 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
21.13%
Макс. загрузка депозита:
47.82%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
31 (50.00%)
Коротких трейдов:
31 (50.00%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
1.13 USD
Средняя прибыль:
17.90 USD
Средний убыток:
-6.27 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-80.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-80.15 USD (12)
Прирост в месяц:
17.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
43.88 USD
Максимальная:
80.15 USD (18.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.42% (80.15 USD)
По эквити:
0.73% (3.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 70
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 7.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.83 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +43.79 USD
Макс. убыток в серии: -80.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillEU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 01:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 19:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Eagle Ascent
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
469
USD
6
100%
62
30%
21%
1.26
1.13
USD
18%
1:30
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