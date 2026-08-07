- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
19 (30.64%)
Убыточных трейдов:
43 (69.35%)
Лучший трейд:
29.83 USD
Худший трейд:
-13.65 USD
Общая прибыль:
340.05 USD (34 000 pips)
Общий убыток:
-269.69 USD (26 948 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (43.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.79 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
21.13%
Макс. загрузка депозита:
47.82%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
31 (50.00%)
Коротких трейдов:
31 (50.00%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
1.13 USD
Средняя прибыль:
17.90 USD
Средний убыток:
-6.27 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-80.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-80.15 USD (12)
Прирост в месяц:
17.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
43.88 USD
Максимальная:
80.15 USD (18.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.42% (80.15 USD)
По эквити:
0.73% (3.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|70
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +29.83 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +43.79 USD
Макс. убыток в серии: -80.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillEU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
469
USD
USD
6
100%
62
30%
21%
1.26
1.13
USD
USD
18%
1:30