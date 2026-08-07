- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
63
盈利交易:
19 (30.15%)
亏损交易:
44 (69.84%)
最好交易:
29.83 USD
最差交易:
-13.65 USD
毛利:
340.05 USD (34 000 pips)
毛利亏损:
-279.60 USD (27 938 pips)
最大连续赢利:
2 (43.79 USD)
最大连续盈利:
43.79 USD (2)
夏普比率:
0.09
交易活动:
4.34%
最大入金加载:
47.84%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.75
长期交易:
32 (50.79%)
短期交易:
31 (49.21%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.96 USD
平均利润:
17.90 USD
平均损失:
-6.35 USD
最大连续失误:
12 (-80.15 USD)
最大连续亏损:
-80.15 USD (12)
每月增长:
6.42%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
43.88 USD
最大值:
80.15 USD (18.42%)
相对跌幅:
结余:
18.42% (80.15 USD)
净值:
1.80% (8.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|60
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.83 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +43.79 USD
最大连续亏损: -80.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TickmillEU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
459
USD
USD
7
100%
63
30%
4%
1.21
0.96
USD
USD
18%
1:30