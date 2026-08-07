- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
74
Прибыльных трейдов:
61 (82.43%)
Убыточных трейдов:
13 (17.57%)
Лучший трейд:
3.19 USD
Худший трейд:
-2.59 USD
Общая прибыль:
52.67 USD (104 857 pips)
Общий убыток:
-32.44 USD (64 760 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (11.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.84 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
6.07%
Макс. загрузка депозита:
49.29%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
74
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
2.48
Длинных трейдов:
29 (39.19%)
Коротких трейдов:
45 (60.81%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
0.27 USD
Средняя прибыль:
0.86 USD
Средний убыток:
-2.50 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.56 USD (3)
Прирост в месяц:
13.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.16 USD (4.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.90% (8.16 USD)
По эквити:
1.43% (2.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.19 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +11.84 USD
Макс. убыток в серии: -7.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
170
USD
USD
1
100%
74
82%
6%
1.62
0.27
USD
USD
5%
1:500