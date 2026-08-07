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Сигналы / MetaTrader 4 / Dow Scalper
Gabriel Felipe Sanita

Dow Scalper

Gabriel Felipe Sanita
Gabriel Felipe Sanita

Gabriel Felipe Sanita

Forex trader and strategist for 8 years

Making forex trading uncomplicated with minimal risks, our systems will always provide favorable risk-return ratio.

BOBBR Scalper - advanced forex trading tool, approve the challenge in less than 15 days and capital management.
1 тема 2 комментария
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 13%
FPMarketsSC-Live4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
74
Прибыльных трейдов:
61 (82.43%)
Убыточных трейдов:
13 (17.57%)
Лучший трейд:
3.19 USD
Худший трейд:
-2.59 USD
Общая прибыль:
52.67 USD (104 857 pips)
Общий убыток:
-32.44 USD (64 760 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (11.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.84 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
6.07%
Макс. загрузка депозита:
49.29%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
74
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
2.48
Длинных трейдов:
29 (39.19%)
Коротких трейдов:
45 (60.81%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
0.27 USD
Средняя прибыль:
0.86 USD
Средний убыток:
-2.50 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.56 USD (3)
Прирост в месяц:
13.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.16 USD (4.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.90% (8.16 USD)
По эквити:
1.43% (2.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.19 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +11.84 USD
Макс. убыток в серии: -7.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.07 19:58
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 19:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dow Scalper
50 USD в месяц
13%
0
0
USD
170
USD
1
100%
74
82%
6%
1.62
0.27
USD
5%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

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