- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
206
盈利交易:
169 (82.03%)
亏损交易:
37 (17.96%)
最好交易:
3.19 USD
最差交易:
-5.01 USD
毛利:
101.35 USD (201 214 pips)
毛利亏损:
-80.39 USD (160 470 pips)
最大连续赢利:
26 (7.91 USD)
最大连续盈利:
14.11 USD (13)
夏普比率:
0.08
交易活动:
8.45%
最大入金加载:
61.23%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
206
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
1.63
长期交易:
62 (30.10%)
短期交易:
144 (69.90%)
利润因子:
1.26
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
0.60 USD
平均损失:
-2.17 USD
最大连续失误:
4 (-7.93 USD)
最大连续亏损:
-7.93 USD (4)
每月增长:
13.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
12.84 USD (6.99%)
相对跌幅:
结余:
6.92% (11.94 USD)
净值:
7.00% (12.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|206
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|41K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.19 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +7.91 USD
最大连续亏损: -7.93 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
14%
0
0
USD
USD
171
USD
USD
1
100%
206
82%
8%
1.26
0.10
USD
USD
7%
1:500