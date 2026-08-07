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Priscila Caroline Alves De Lima

Capital Index Nasdaq

Priscila Caroline Alves De Lima
Priscila Caroline Alves De Lima

Priscila Caroline Alves De Lima

QUEM
SOMOS:
- No Brasil, a conhecimento no mercado financeiro ainda é incipiente se comparado ao resto do mundo. Em países como Estados Unidos e Inglaterra, um
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2026 4%
Tickmill-Live
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
72 (88.88%)
Убыточных трейдов:
9 (11.11%)
Лучший трейд:
0.89 USD
Худший трейд:
-0.32 USD
Общая прибыль:
13.77 USD (125 615 pips)
Общий убыток:
-1.36 USD (13 552 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (5.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.02 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.85
Торговая активность:
20.53%
Макс. загрузка депозита:
7.29%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
92
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
38.78
Длинных трейдов:
36 (44.44%)
Коротких трейдов:
45 (55.56%)
Профит фактор:
10.13
Мат. ожидание:
0.15 USD
Средняя прибыль:
0.19 USD
Средний убыток:
-0.15 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.32 USD (1)
Прирост в месяц:
4.14%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.32 USD (0.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.10% (0.32 USD)
По эквити:
2.71% (8.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC 112K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.89 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.02 USD
Макс. убыток в серии: -0.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 29
ICMarketsSC-MT5
19.36 × 25
Tickmill-Live
19.40 × 10305
TickmillUK-Live
20.21 × 345
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Нет отзывов
2026.08.07 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Capital Index Nasdaq
200 USD в месяц
4%
0
0
USD
312
USD
1
80%
81
88%
21%
10.12
0.15
USD
3%
1:400
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