- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
72 (88.88%)
Убыточных трейдов:
9 (11.11%)
Лучший трейд:
0.89 USD
Худший трейд:
-0.32 USD
Общая прибыль:
13.77 USD (125 615 pips)
Общий убыток:
-1.36 USD (13 552 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (5.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.02 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.85
Торговая активность:
20.53%
Макс. загрузка депозита:
7.29%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
92
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
38.78
Длинных трейдов:
36 (44.44%)
Коротких трейдов:
45 (55.56%)
Профит фактор:
10.13
Мат. ожидание:
0.15 USD
Средняя прибыль:
0.19 USD
Средний убыток:
-0.15 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.32 USD (1)
Прирост в месяц:
4.14%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.32 USD (0.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.10% (0.32 USD)
По эквити:
2.71% (8.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|112K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.89 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.02 USD
Макс. убыток в серии: -0.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|19.36 × 25
|
Tickmill-Live
|19.40 × 10305
|
TickmillUK-Live
|20.21 × 345
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
200 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
312
USD
USD
1
80%
81
88%
21%
10.12
0.15
USD
USD
3%
1:400